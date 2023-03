Lịch thi đấu, trực tiếp lượt về vòng knock-out Champions League sáng 9.3: 'Hùm xám' tiễn PSG?

Rạng sáng nay, hai CLB đầu tiên đã bị loại khỏi vòng 16 đội là Dortmund và Club Brugge. Rạng sáng mai 9.3 (theo giờ VN) sẽ có hai cái tên tiếp theo rời khỏi cuộc chơi Champions League.

Bayern Munich sẽ đón tiếp PSG trên sân nhà Allianz Arena, nơi họ bất bại trên mọi đấu trường suốt 20 trận gần nhất, trong đó có hơn 3 tháng của năm 2023. Với lợi thế là chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi, "Hùm xám" chỉ cần tiếp tục giữ thành tích bất bại của mình là có mặt ở tứ kết Champions League, nơi họ cũng có mặt ở mùa giải năm ngoái trước khi bị Villarreal loại.

Bàn thắng quý giá của Kingsley Coman ở trận lượt đi đã giúp Bayern Munich có được chiến thắng quý giá trước PSG ngay tại sân Công viên các hoàng tử ở Paris (Pháp). Bàn thắng đó cũng giúp "Hùm xám" có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân của PSG ở đấu trường Champions League và trở thành đội bóng khắc tinh nhất của đại diện đến từ Pháp.

Kingsley Coman (áo đỏ) là người ghi bàn thắng duy nhất trận lượt đi AFP

Với các vị khách, họ có trong tay một đội hình đáng mơ ước nhưng phong độ thi đấu lại không ổn định như kỳ vọng. Dàn hảo thủ như Messi, Neymar, Mbappe... chơi không tệ nhưng lại không thể khuất phục được Bayern Munich ở trận lượt đi, ngược lại phải nhận đòn đau ở phút 53. Champions League là danh hiệu mà PSG đến nay vẫn chưa chạm được tay vào được dù đầu tư rất nhiều tiền vào đội bóng. Trước tình thế như mùa giải này, nhiều khả năng PSG rời nước Đức mà không có tấm vé nào trong tay, nhìn đối phương tiến thẳng vào tứ kết.

Ở trận đấu cùng giờ, Tottenham sẽ đón AC Milan với hành trang là thất bại 0-1 ở lượt đi. Đó là một thất bại chấp nhận được khi đối thủ không phải là đội bóng dễ chơi, nhất là khi thi đấu trên sân nhà San Siro.

Ở Ngoại hạng Anh, Tottenham đá 26 trận được 45 điểm và đang nằm trong top 4. AC Milan tuy đá hơn ít trận, có điểm số nhiều hơn (46 điểm) nhưng lại xếp thứ 5 trên BXH Serie A và vẫn đang hăm he vị trí thứ 4 của AS Roma. Nói như thế để thấy AC Milan đang ở trong một giải đấu khắt nghiệt hơn và ít nhiều họ sẽ mất sức hơn nhiều so với chủ nhà Tottenham hôm nay.

AC Milan kỳ vọng tiếp tục ăn mừng chiến thắng sau trận lượt về này AFP

Sân Wembley luôn là lợi thế của Tottenham khi họ thắng liên tục ở đây trước những đối thủ mạnh như Chelsea, West Ham và Manchester City ở 3 trận đấu sân nhà gần nhất. Trong khi đó, AC Milan thua 3/4 trận xa nhà gần nhất tại đấu trường Serie A. Những cuộc đối đầu gần đây nhất cho thấy hai CLB ít ghi bàn vào lưới nhau nên có thể đây sẽ là trận đấu mà AC Milan chơi tử thủ, trong khi Tottenham với thế mạnh là phản công của mình sẽ rất khó khăn để tìm đường vào khung thành đối phương.