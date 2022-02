Lịch thi đấu, trực tiếp Serie A hôm nay 6.2: Derby hấp dẫn ở thành phố Milan

Sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường sân chơi cho các đội tuyển quốc gia, Serie A sẽ trở lại vào đêm nay và rạng sáng mai 7.2 (theo giờ VN) với các trận đầu của vòng 24.

Và ngay ở ngày trở lại này, đã có một trận đấu cực kỳ hấp dẫn dự kiến rất mãn nhãn người xem giữa hai đội bóng cùng ở TP Milan. Quan trọng hơn, đã lâu người hâm mộ Serie A ở Việt Nam mới được xem trận đấu này vào khung giờ tương đối đẹp: 12 giờ khuya.

Inter Milan (53 điểm) sẽ tiếp AC Milan (49 điểm) trong trận đấu có nhiều điều để nói. Ngoài duyên nợ của một trận derby vùng, đây còn là cuộc tranh tài giữa hai đội bóng có khả năng đoạt Scudetto cao nhất mùa bóng này và cục diện trận đấu càng khó đoán hơn khi cả hai cầm chân nhau 1-1 ở lượt đi tại San Siro.





Xét về phong độ, chủ nhà đang có chuỗi 14 trận bất bại trên sân nhà ở tất cả mọi giải đấu mà họ tham gia kể từ thất bại 0-1 trước Real Madrid vào ngày 16.9.2021 ở Champions League. Còn ở giải quốc nội, sân Giuseppe Meazza chưa từng phải chứng kiến Inter bại trận ở mùa bóng này, mùa bóng mà họ phải bảo vệ chức vô địch của mình.

Trong khi đó, AC Milan cũng có thành tích rất đáng khen khi thi đấu xa nhà với 4/5 trận thắng gần đây nhất. Đặc biệt, đội bóng của HLV Pioli chơi bóng rất cống hiến và trận nào cũng ghi bàn khi đóng vai "khách" ở Serie A mùa bóng này. Đó chính là lý do khiến AC Milan vững chắc với vị trí thứ 3 trên BXH và luôn đe dọa ngôi đầu bảng của Inter Milan trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Ở trận đấu sớm hơn diễn ra lúc 21 giờ, đoàn quân của HLV Mourinho AS Roma (38 điểm) sẽ "dễ thở" hơn khi tiếp CLB đứng áp chót Genoa (13 điểm). Với lịch sử đối đầu bất bại 15 trận, AS Roma được kỳ vọng sẽ có chiến thắng dễ dàng hòng cải thiện vị trí thứ 6 của mình. Kiếm điểm cũng là mong muốn của các vị khách khi họ đang ở vị trí cực kỳ nguy hiểm. HLV Shevchenko và các học trò đang kém vị trí an toàn 5 điểm nên bây giờ trong giấc ngủ, họ cũng mơ có điểm ở tất cả các trận đấu tiếp theo.