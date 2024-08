Lịch thi đấu tứ kết giải bóng chuyền VTV Cup 2024: Chờ Bích Tuyền tỏa sáng

Ngày 27.8, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024 khép lại vòng đấu bảng với kết quả bất ngờ nhất là việc đội chủ nhà Việt Nam chỉ xếp hạng ba của bảng A, qua đó phải chạm trán với đối thủ mạnh ở vòng tứ kết.

Vi Thị Như Quỳnh (trái) ngày càng tiến bộ trong màu áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam TRẦN ĐOÀN

Không đội bóng nào bị loại sau vòng đấu bảng nhưng với việc chỉ xếp hạng 3/4 đội tại bảng A, Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội đối mặt với thách thức lớn ở tứ kết khi chạm trán với CLB Hà Nam (Trung Quốc) là đội xếp nhì bảng B. Tuy nhiên theo ông Lê Trí Trường - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, muốn bảo vệ thành công ngôi vô địch, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam phải đánh bại tất cả chướng ngại, trong đó có CLB Hà Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng thi đấu bùng nổ ở tứ kết VTV Cup trước CLB Hà Nam (Trung Quốc) TRẦN ĐOÀN

Mối lo nhất ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại là phong độ sa sút của một số trụ cột như Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh.... nên ban huấn luyện phải có những điều chỉnh nhưng vẫn chưa mang lại hiệu quả cao. Vì thế hi vọng lớn nhất vẫn dồn vào tay đập số 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền, người đang giữ được phong độ ổn định nhất. Ngoài ra, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng trông chờ ở 2 gương mặt trẻ trung là chủ công Vi Thị Như Quỳnh và phụ công Phạm Thị Hiền. 2 tuyển thủ này có những thời điểm "bùng nổ" khi được trao cơ hội ra sân nhưng còn thiếu sự ổn định do non kinh nghiệm trận mạc.

Thách thức lớn chờ Bích Tuyền và đội tuyển Việt Nam ở tứ kết VTV Cup 2024 TRẦN ĐOÀN

Từng dẫn dắt đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặt hái thành công liên tiếp từ năm 2023 đến nay, người hâm mộ kỳ vọng HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục "lèo lái" đội chủ nhà vượt qua đối thủ xương xẩu là CLB Hà Nam để thẳng tiến vào bán kết. Trận tứ kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với CLB Hà Nam sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày mai (29.8) và được trực tiếp trên kênh VTV2, VTV Cần Thơ. Nếu vượt qua CLB Hà Nam, Bích Tuyền cùng đồng đội sẽ gặp đội thắng trong cặp tứ kết 1 giữa CLB Expressway (Hàn Quốc) với CLB King Whale Taipei (Đài Loan), trận đấu này diễn ra lúc 12 giờ ngày 29.8.

Cũng trong ngày 29.8 sẽ diễn ra 2 cặp tứ kết còn lại giữa CLB Korabelka (Nga) với CLB Paint Masters (Philippines) lúc 14 giờ 30, CLB Kuanysh (Kazakhstan) với CLB Aranmare (Nhật Bản) lúc 19 giờ 30.

Lịch thi đấu tứ kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2024: