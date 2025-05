Lịch thi đấu V-League hôm nay: Chờ HAGL hành động, HLV Trần Minh Chiến và nhiệm vụ sống còn

N HỮNG TRẬN DERBY CỦA SAI LẦM

Chiều 17.5, trên sân Tam Kỳ, trận derby xứ Quảng giữa CLB Đà Nẵng và Quảng Nam đã diễn ra kịch tính với những diễn biến bất ngờ, nghẹt thở đúng tính chất "chung kết ngược" V-League. Ngay ở giây thứ 10, CĐV Đà Nẵng như chết lặng khi Quang Hùng giơ chân đá trúng mặt Trung Phong bên phía CLB Quảng Nam, nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Songkran Bunmeekiart (Thái Lan). Việc mất người sớm khiến đội "chủ nhà" Đà Nẵng hầu như chỉ biết gồng mình chống đỡ trên sân Tam Kỳ với đa phần CĐV cổ vũ cho CLB Quảng Nam. Phải ghi nhận Bùi Tiến Dũng và các đồng đội đã chơi bóng với tận cùng cố gắng, để rồi trong tình huống tưởng chừng như vô hại, thủ môn Văn Công chuyền bóng lỗi, Văn Long cướp được rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số cho CLB Đà Nẵng ở phút 45. Đó cũng là cú dứt điểm duy nhất của CLB Đà Nẵng trong trận đấu họ có hơn 90 phút chơi thiếu người và chịu đựng 20 cú sút từ CLB Quảng Nam. Chiến thắng 1-0 nghẹt thở trong trận "chung kết ngược" giúp đội bóng sông Hàn có tổng cộng 20 điểm, tạm thời đẩy đội Bình Định xuống vị trí chót bảng, chỉ còn kém CLB Quảng Nam 2 điểm.

Highlight CLB Đà Nẵng 1-0 CLB Quảng Nam | Vòng 23 V-League 2024-2025

Chiến thắng nghẹt thở trên sân Tam Kỳ giúp CLB Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí chót bảng Ảnh: Đông Nghi

Ở trận derby xứ Nghệ, HLV Nguyễn Thành Công đã tung ra đội hình mạnh nhất khi CLB Hà Tĩnh tiếp đón SLNA trên sân nhà. Tuy nhiên, bất ngờ xảy ra ở phút thứ 7 khi trung vệ Việt kiều Adou Minh mắc lỗi, để Benjamin Kuku cướp bóng trước khi đánh bại thủ môn Thanh Tùng ở thế đối mặt. Sau bàn thua, CLB Hà Tĩnh vùng lên dữ dội, dồn ép và liên tục tung ra gần 20 cú sút về phía khung thành thủ môn Văn Việt. Sự lăn xả của hàng thủ SLNA đã giúp họ ngăn cản thành công các đợt bắn phá, khiến những cú sút của Viktor Lê, Viết Triều, Xuân Trường… chỉ có 1 lần trúng đích. Chiến thắng tối thiểu nhưng quý như vàng này giúp SLNA tạm bật lên với 23 điểm để tạo ra khoảng cách 3 điểm với vị trí áp chót của CLB Đà Nẵng.

V-League: N AM Đ ỊNH XÂY CHẮC NGÔI ĐẦU?

Vào chiều nay 18.5, vòng 23 V-League 2024-2025 sẽ khép lại với 3 trận đấu có sự góp mặt của 3 đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch. Trên sân nhà, CLB Nam Định sẽ tiếp đón HAGL với hừng hực quyết tâm nâng mạch thắng liên tiếp lên con số 4. Đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt một lần nữa tặng vé vào sân cho hơn 2 vạn khán giả thành Nam, với kỳ vọng "chảo lửa" Thiên Trường sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Văn Toàn và các đồng đội. Ở chiều ngược lại, HLV Lê Quang Trãi chào đón sự trở lại của trung vệ Lý Đức, nhưng vẫn vắng tuyển thủ VN Châu Ngọc Quang bị treo giò cùng với tài năng trẻ Cao Hoàng Minh.

Highlight CLB Nam Định 2-1 CLB Thanh Hóa | Vòng 22 V-League 2024-2025

HLV Trần Minh Chiến (bìa phải) gặp thử thách lớn Ảnh: CLB QUY NHƠN

HLV Trần Minh Chiến sẽ ra mắt sân Quy Nhơn bằng trận gặp Thể Công Viettel trong cảnh vắng cầu thủ đa năng Hồng Phước và CLB Bình Định đã bị đẩy xuống vị trí chót bảng. Thất bại trước HAGL ở vòng trước được xem là một tai nạn, khiến thầy trò HLV Popov càng khát khao chiến thắng hơn. Cơ hội vô địch của Thể Công Viettel gần như không còn khi kém đội đầu bảng 9 điểm. Nhưng ngược lại, họ sẽ dẹp bỏ áp lực thành tích để làm quen với lối chơi của HLV Popov. Nhìn vào 36 cú sút và tỷ lệ kiểm soát bóng luôn trên 65% của Thể Công Viettel trong 2 trận gần nhất, có thể dự đoán ngày ra mắt nhiều giông bão cho người hùng SEA Games 1995 Trần Minh Chiến.

Ở trận đấu muộn nhất vòng 23, CLB Hà Nội sẽ quyết tâm đánh bại CLB TP.HCM trên sân nhà Hàng Đẫy để nuôi hy vọng trong cuộc đua vô địch. Thực tế, thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đã cho thấy bản lĩnh khi có được 5 điểm (thắng CLB Thanh Hóa, hòa đội Công an Hà Nội, Nam Định) trong các lần Bắc tiến gần nhất. Do vậy, 1 điểm sẽ là mục tiêu thực tế đội bóng có biệt danh "Chiến hạm đỏ" đặt ra ở trận đấu này, trong cảnh họ rất cần có điểm để xây chắc vị trí trong khu vực an toàn.