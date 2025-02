Lịch thi đấu V-League hôm nay: Đình Triệu liệu có thoát thua, HLV Polking sẽ thắng chứ?

H AI TRẬN HÒA KỊCH TÍNH

Ở trận ra quân tại sân Tam Kỳ hôm qua (14.2), đội bóng sông Hàn suýt tạo ra bất ngờ lớn trước Thể Công Viettel được đánh giá mạnh hơn nhiều tại sân chơi V-League. Điểm nhấn bên phía CLB Đà Nẵng trận này là thủ môn Bùi Tiến Dũng đã chơi tốt với nhiều lần cứu thua, và HLV trưởng Lê Đức Tuấn nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phản ứng dữ dội với trọng tài. CLB Đà Nẵng đã ở rất gần với chiến thắng thứ 2 kể từ đầu mùa giải, khi giữ sạch lưới trong thời gian thi đấu chính thức. Tuy nhiên bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ cuối cùng (90+5) của Nhâm Mạnh Dũng khiến đội bóng sông Hàn phải chia điểm đầy tiếc nuối. Với 1 điểm ở vòng 13, CLB Đà Nẵng khép lại lượt đi ở vị trí chót bảng khi mới có 8 điểm.

CLB Đà Nẵng (phải) đã chia điểm đầy tiếc nuối với Thể Công Viettel ẢNH: ĐÔNG NGHI

Ở trận đấu còn lại của ngày 14.2, CLB Thanh Hóa cũng nắm lợi thế với bàn thắng dẫn trước từ rất sớm, nhưng chung cuộc phải chia điểm khi hòa 2-2 với CLB TP.HCM. Đội bóng xứ Thanh phải nhờ đến "người hùng" Doãn Ngọc Tân với siêu phẩm ở cuối trận mới có thể mang về 1 điểm. CLB Thanh Hóa (23 điểm) rất tiếc nuối với trận hòa này vì đã bỏ lỡ cơ hội soán ngôi đầu của CLB Nam Định (24 điểm).

Căng thẳng cuộc chiến trụ hạng V-League

Cả SLNA và CLB Hải Phòng đều là những đội bóng giàu truyền thống. Nhưng vào lúc này, khi V-League còn chưa khép lại lượt đi, cả hai đều đang phải chật vật đua trụ hạng, cùng nằm trong nhóm nguy hiểm. Do đó, màn chạm trán giữa 2 CLB này vào 18 giờ hôm nay (15.2) rất đáng xem, được ví như một trận "chung kết ngược" của giải đấu. Cả 2 đội đều hừng hực tinh thần chiến đấu, vì không ai muốn khép lại lượt đi với vị trí áp chót bảng xếp hạng, đồng thời phải chịu áp lực lớn trước giai đoạn lượt về của mùa giải.

Kể từ đầu mùa, SLNA mới có 1 trận thắng (1-0 trước CLB Bình Dương ở vòng 11). Trong khi đó, CLB Hải Phòng vừa đánh bại CLB TP.HCM ở vòng 12 và đang có đà tâm lý tốt. Về mặt lực lượng, đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm cũng được đánh giá chất lượng và giàu kinh nghiệm hơn SLNA với nhiều cầu thủ trẻ. Đội bóng đất cảng chỉ thiếu sự phục vụ của tiền vệ năng nổ Lê Mạnh Dũng (nhận thẻ đỏ trực tiếp từ vòng 11). Phía ngược lại, SLNA có điểm tựa lớn là sân Vinh. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ cũng gặp tổn thất khi hậu vệ Hoàng Văn Khánh bị treo giò (nhận đủ 3 thẻ vàng trước đó). Hàng phòng ngự vốn chưa chắc chắn của SLNA nay lại lỏng lẻo hơn. Thủ môn số 1 AFF Cup 2024 Nguyễn Đình Triệu của đội Hải Phòng sẽ gặp nhiều khó khăn khi đội chủ nhà cũng đang muốn vùng lên mạnh mẽ.

HLV Polking Ảnh: Minh Tú

Trận đấu còn lại trong ngày hôm nay 15.2 là màn so tài giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Quảng Nam, diễn ra vào 19 giờ 15. Đây là trận đấu rất được mong đợi bởi HLV Polking và các học trò được về sân nhà Hàng Đẫy - sân không bị ông kêu ca về chất lượng mặt cỏ như sân Hà Tĩnh (ở vòng trước, đội Công an Hà Nội bị chia điểm trên sân Hà Tĩnh mà theo ông Polking, mặt sân không tốt là một trong những nguyên nhân). Liệu ông Polking có tìm được chiến thắng khi đang sở hữu nhiều ngôi sao còn đội khách bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.