Lịch thi đấu V-League hôm nay: HAGL sớm đoạt vé trụ hạng, Đà Nẵng đương đầu ‘tường lửa’?

Giám đốc kỹ thuật HAGL Vũ Tiến Thành trở lại sau án phạt

Trong nhóm các đội bóng nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng V-League 2024 - 2025 (từ hạng 8 đến 14), chưa đội nào có thể an tâm đã sớm trụ hạng hoặc né được trận play-off. Hiện tại, HAGL đứng hạng 8 với 27 điểm, còn CLB Đà Nẵng xếp cuối bảng với 20 điểm. Do đó, cuộc so tài giữa HAGL và CLB Đà Nẵng thuộc vòng 24 vào lúc 17 giờ hôm nay 23.5 ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện của cuộc đua trụ hạng đang diễn ra gay cấn và khó lường.

HAGL (trái) và CLB Đà Nẵng bất phân thắng bại ở trận lượt đi ẢNH: ĐÔNG NGHI

Có lợi thế được chơi trên sân nhà, đội bóng phố núi đang đứng trước cơ hội rõ ràng để giành vé trụ hạng sớm 2 vòng đấu, nếu đánh bại được thầy trò HLV Lê Đức Tuấn. Trận đấu này cũng chứng kiến sự trở lại của Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành trong thành phần ban huấn luyện HAGL sau án kỷ luật. Sự xuất hiện của người giàu kinh nghiệm như ông Thành trong cabin kỹ thuật sẽ giúp đội bóng phố núi có thêm "bài vở", linh hoạt hơn trong từng thời điểm cụ thể của trận đấu, qua đó hướng đến việc giành kết quả có lợi trước CLB Đà Nẵng.

Ông Vũ Tiến Thành (đứng đầu) tái xuất

Tuy nhiên, việc phải đối đầu với những đội bóng bị dồn vào thế chân tường như CLB Đà Nẵng chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Ở giai đoạn cuối mùa, đội bóng sông Hàn đang vùng lên mạnh mẽ để giành những điểm số quý giá. Họ giành 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận gần nhất, lần lượt thắng CLB Bình Định và CLB Quảng Nam. Tinh thần của thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang lên cao, trong khi đối thủ HAGL được đánh giá là ngang ngửa. Do đó, không có lý do gì để CLB Đà Nẵng không đặt mục tiêu giành điểm ngay tại phố núi Pleiku. Bên cạnh đó, trận đấu này còn là "sân khấu" để 2 cầu thủ tiềm năng là trung vệ Phạm Lý Đức (HAGL) và tiền đạo Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng) thể hiện, sau khi vừa được HLV Kim Sang-sik tin tưởng gọi lên đội tuyển U.22 VN trong dịp FIFA Days tháng 6.

Bên cạnh màn so tài giữa HAGL và CLB Đà Nẵng, ngày 23.5 còn có trận Thể Công Viettel gặp CLB Hải Phòng (19 giờ 15, sân Hàng Đẫy), CLB TP.HCM gặp CLB Bình Dương (19 giờ 15, sân Thống Nhất). Đây cũng là dịp để các tuyển thủ quốc gia như Khuất Văn Khang, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến (Thể Công Viettel), thủ môn Đình Triệu (CLB Hải Phòng), Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương) chứng tỏ với ông Kim, nhằm cạnh tranh vị trí ở đội tuyển VN khi trận đấu gặp Malaysia thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 đã tới gần.