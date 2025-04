Lịch thi đấu V-League mới nhất: Nam Định rất cần một chiến thắng, sẩy chân sẽ thảm họa

Sẩy chân ở Thiên Trường sẽ là thảm họa với Nam Định

Hai trận hòa liên tiếp trước CLB TP.HCM và CLB Đà Nẵng khiến đội bóng Nam Định không còn được ưu thế về điểm số như trước đây. Hiện tại, đội quân của HLV Vũ Hồng Việt dẫn đầu với 36 điểm, nhưng chỉ còn cách đội nhì bảng Hà Nội 2 điểm. Hơi thở gấp gáp phía sau của đối thủ Hà Nội khiến cho Nam Định bị áp lực tâm lý. Họ không thể ghi bàn thắng vào lưới CLB Đà Nẵng ở vòng 19, dù đội bóng sông Hàn bị đặt ở chiếu dưới.

CLB Nam Định (phải) cần chiến thắng ở vòng đấu 20 ảnh: Đông Nghi

Ở vòng đấu 20, CLB Nam Định sẽ tiếp đội Bình Dương tại Thiên Trường lúc 18 giờ ngày 26.4. May cho Nam Định bởi khi họ đang có dấu hiệu chững lại thì đội khách Bình Dương cũng sa sút phong độ. Đội bóng miền Đông Nam bộ trong 4 trận liên tiếp chỉ kiếm được 1 điểm ở trận hòa Đà Nẵng 1-1, còn lại thua Thể Công Viettel 1-2, thua HAGL 0-4 và thua CLB Công an Hà Nội 0-3. Dù ban lãnh đạo CLB Bình Dương giữ lại HLV Công Mạnh, nhưng vị tướng trẻ này khó giúp Bình Dương vực dậy ở thời điểm hiện tại. Vấn đề còn lại là CLB Nam Định phải vượt qua chính mình. Đối thủ không mạnh, nhưng HLV Vũ Hồng Việt cần có giải pháp để gia tăng sức mạnh cho hàng tấn công. Chân sút Romulo vẫn còn dính án kỷ luật treo giò do thẻ đỏ ở trận hòa TP.HCM là một mất mát rất lớn với đội chủ sân Thiên Trường. Thiếu Romulo, CLB Nam Định phải trông chờ vào tài xoay xở của Nguyễn Văn Toàn và Mpande để tìm kiếm bàn thắng. Người hâm mộ đội bóng thành Nam có thể nhớ về trận thắng Bình Dương 4-1 ở lượt đi để hy vọng Nam Định tiếp tục thắng khi có ưu thế sân nhà.

Nếu Nam Định không thắng, có thể họ sẽ mất ngôi đầu bảng vào tay CLB Hà Nội, khi đội bóng thủ đô được dự đoán sẽ vượt qua CLB Quảng Nam ở trận cầu lúc 19 giờ 15 ngày 27.4 trên sân Hàng Đẫy.

Cuộc đua trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ

CLB Đà Nẵng từng bị "chỉ mặt đặt tên" cho một suất xuống hạng, bất ngờ vùng lên, tích cóp từng điểm số ở các vòng đấu gần đây để níu kéo hy vọng trụ hạng. Việc đội bóng của HLV Lê Đức Tuấn cầm hòa đội đầu bảng Nam Định ở vòng 19 cho thấy Đà Nẵng đã tìm được "ánh sáng cuối đường hầm" và họ sẽ chiến đấu để nắm bắt cơ hội của mình.

Hiện tại, CLB Đà Nẵng vẫn đứng cuối bảng với 11 điểm, nhưng chỉ còn thua đội xếp kế là Bình Định 5 điểm. Vòng đấu này, Đà Nẵng sẽ tiếp Thanh Hóa ở trận đấu diễn ra lúc 18 giờ ngày 27.4. HLV Lê Đức Tuấn cho biết, đội bóng của ông "còn nước còn tát" nên sẽ chơi chắc chắn và vùng lên tấn công ở từng thời điểm thuận lợi để ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Thanh.

Trong khi đó, Thanh Hóa chỉ cách đội đầu bảng 6 điểm nên họ vẫn còn hy vọng tranh chấp ngôi đầu. Dù đá sân khách, nhưng Thanh Hóa vẫn đặt mục tiêu lấy trọn 3 điểm ở trận đấu này.

Ở vòng đấu 20, trận cầu giữa HAGL gặp Hải Phòng trên sân Pleiku lúc 17 giờ ngày 27.4 cũng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đội bóng phố núi đang để lại hình ảnh không tốt khi Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh và Giám đốc kỹ thuật Vũ Tiến Thành bị Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá VN phạt nặng do phản ứng thiếu chuẩn mực với tổ trọng tài trong trận thua CLB Hà Tĩnh. Để nhanh chóng lấy lại hình ảnh của mình, HLV trưởng CLB HAGL Lê Quang Trãi cần giúp HAGL giành chiến thắng. Mùa này, CLB Hải Phòng cũng thiếu ổn định khi đá sân khách, nên nếu có được 3 điểm, đội bóng của bầu Đức sẽ tiến một bước dài đến cánh cửa trụ hạng.

Các cặp đấu còn lại của vòng 20 lúc 19 giờ 15 ngày 25.4: CLB TP.HCM - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh CLB Thể Công Viettel - SLNA