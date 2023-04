Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết giải bóng chuyền các CLB nữ châu Á 2023

Ở lượt trận cuối bảng A diễn ra tối 29.4, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chiến thắng ấn tượng 3-1 trước CLB King Whale Taipei (Đài Loan). Đây là trận đấu mà Trần Thị Thanh Thúy vẫn là tay ghi điểm số 1 khi đóng góp 15 điểm. Hoàng Thị Kiều Trinh, Trần Tú Linh xuất sắc không kém khi mỗi người có 10 lần lập công. Thắng lợi của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trước đại diện bóng chuyền Đài Loan còn đến từ hiệu quả ở khâu phòng ngự khi Tú Linh, Lý Thị Luyến, Trà Giang nhiều lần chắn bóng thành công.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thể hiện phong độ ấn tượng ở giải bóng chuyền các CLB châu Á 2023 VTVCAB

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là đội duy nhất tại giải toàn thắng cả 3 trận ở vòng đấu bảng. Theo kết quả xếp lịch thi đấu mà BTC vừa công bố, Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội (nhất bảng A) sẽ chạm trán với CLB Liaoning Donghua (Trung Quốc, nhì bảng B) ở trận bán kết 2 diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày mai (1.5). Trước đó lúc 16 giờ 30 diễn ra trận bán kết 1 giữa CLB Diamond Food Fine Chef Sport Club (Thái Lan, nhất bảng B) gặp CLB King Whale Taipei (Đài Loan, nhì bảng A).

CLB Liaoning Donghua (Trung Quốc), đối thủ của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết VTVCAB

Người hâm mộ đến chật kín NTĐ Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) cổ vũ cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam VTVCAB

Cả 2 trận bán kết giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam CLB Liaoning Donghua (Trung Quốc), CLB Diamond Food Fine Chef Sport Club (Thái Lan) gặp CLB King Whale Taipei (Đài Loan) được trực tiếp trên các nền tảng của VTVcab gồm ON Sports News, app ON Plus và ON.