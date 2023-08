Lịch thi đấu và trực tiếp V-League 2023 hôm nay: Đại chiến trên sân Hàng Đẫy

Trên sân Hàng Đẫy, CLB Viettel (32 điểm, hạng 3) chạm trán CLB Công an Hà Nội (34 điểm, hạng 1). Nếu thắng đội Công an Hà Nội, CLB Viettel sẽ lên ngôi nhất bảng còn nếu thua Nguyễn Hoàng Đức cùng đồng đội sẽ hết cơ hội vô địch V-League 2023. Trong khi đó nếu CLB Công an Hà Nội thắng CLB Viettel đồng thời CLB Hà Nội không thắng được CLB Thanh Hóa, đội bóng ngành công an sẽ vô địch trước 1 vòng đấu.

Nguyễn Hoàng Đức (trái) cùng CLB Viettel dự báo gây khó khăn cho đội Công an Hà Nội VPF

Với thực lực cùng phong độ hiện tại, CLB Công an Hà Nội cùng CLB Viettel được đánh giá cân tài cân sức. Đội Công an Hà Nội sở hữu dàn sao Đoàn Văn Hậu, Văn Thanh, Tấn Tài, Quang Hải cùng bộ ba ngoại binh chất lượng Success, Jhon Cley, Gustavo. Trong khi đó CLV Viettel sở hữu nhân tố có thể làm thay đổi cục diện trận đấu là Nguyễn Hoàng Đức bên cạnh dàn cầu thủ đang vào độ chín như Đức Chiến, Mạnh Dũng, Hữu Thắng, Danh Trung, Văn Hào, Tiến Anh. Ở giai đoạn 1, CLB Viettel thể hiện được bản lĩnh khi vượt qua đội Công an Hà Nội với tỷ số 2-1. Trận đấu giữa CLB Viettel với CLB Công an Hà Nội được trực tiếp trên VTV5, FPT Play, TV360.

Tấn Tài (trái) cùng CLB Công an Hà Nội trước cơ hội vô địch V-League 2023 trước 1 vòng đấu VPF

Trên sân Thanh Hóa là cuộc chạm trán giữa chủ nhà Thanh Hóa (30 điểm, hạng 4) với CLB Hà Nội (32 điểm, hạng 2). Mục tiêu của CLB Thanh Hóa là giành chiến thắng trước đối thủ để chen chân vào tốp 3 trong khi đương kim vô địch Hà Nội buộc phải thắng để tiếp tục cạnh tranh ngôi vô địch với CLB Công an Hà Nội và CLB Viettel. Sân nhà với sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ là động lực cho các cầu thủ Thanh Hóa "chiến đấu" với CLB Hà Nội. Đây cũng là dịp để Văn Quyết, Duy Mạnh, Tuấn Hải, Hùng Dũng bên phía đội bóng thủ đô thể hiện bản lĩnh. Trận đấu giữa CLB Thanh Hóa với CLB Hà Nội được trực tiếp trên FPT Play, TV360.

Nguyễn Văn Quyết (trái) cùng CLB Hà Nội săn 3 điểm trên sân Thanh Hóa VPF

Trận đấu còn lại của vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2023 là cuộc chạm trán giữa CLB Bình Định (21 điểm, hạng 8) gặp CLB Nam Định (23 điểm, hạng 6). Cả 2 đội đều hết cơ hội cạnh tranh tốp 3 nên thoải mái tâm lý. Tuy nhiên đội nào cũng muốn chơi hay, kiếm chiến thắng để làm quà tặng người hâm mộ. Trận đấu giữa CLB Bình Định với CLB Nam Định được trực tiếp trên FPT Play, TV360.