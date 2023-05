Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 8 V-League 2023: Nhiều trận đấu ‘nảy lửa’

17 giờ hôm nay trên sân Pleiku, CLB HAGL (8 điểm, hạng 8) chạm trán đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2023 là Thanh Hóa (17 điểm). Đội bóng phố núi đang đi tìm lại sự cân bằng sau chuỗi trận thắng thua khá phập phù trong khi Thanh Hóa nỗ lực duy trì sự thăng hoa cả trong tinh thần lẫn lối chơi. Trận đấu hấp dẫn này được trực tiếp trên FPT Play.

Minh Vương (trái) cùng HAGL hứa hẹn cản bước Thanh Hóa trên sân Pleiku VPF

Ngày mai (20.5), diễn ra 3 trận đấu giữa Nam Định gặp Hải Phòng, SLNA gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Viettel gặp Bình Định. Cuộc chạm trán giữa Nam Định (12 điểm, hạng 4) gặp Hải Phòng (7 điểm, hạng 11) trên sân Thiên Trường lúc 18 giờ được trực tiếp trên VTV5, FPT Play. Đây là trận đấu mà Nam Định muốn trở lại sau trận thua đậm 0-4 trước đội Công an Hà Nội còn Hải Phòng cũng muốn vượt qua giai đoạn khó khăn ở giai đoạn đầu V-League 2023.

CLB Nam Định hứa hẹn chơi thăng hoa trên sân nhà VPF

18 giờ ngày 20.5 cũng diễn ra trận đấu hấp dẫn giữa SLNA (8 điểm, hạng 9) gặp Hà Tĩnh (9 điểm, hạng 6). Trận đấu này được trực tiếp trên FPT Play. Trận đấu được đánh giá cân tài cân sức và dễ bất phân thắng bại khi 2 đội quá hiểu về điểm mạnh, yếu của nhau. Lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy diễn ra trận đấu rất đáng xem của vòng 8 V-League 2023 giữa CLB Viettel (8 điểm, hạng 10) gặp CLB Bình Định (13 điểm, hạng 3). Trận đấu này được trực tiếp trên HTV thể thao, FPT Play. CLB Viettel nỗ lực lấy lại uy danh nhưng đội Bình Định đáng gờm khi quật ngã ĐKVĐ ở vòng đấu trước.

CLB Viettel (phải) khát khao trở lại VPF

Ngày 21.5 diễn ra 2 cặp đấu. Lúc 17 giờ trên sân 19 tháng 8 Nha Trang (trực tiếp trên FPT) là cuộc chạm trán giữa đội Khánh Hòa (9 điểm, hạng 7) gặp Bình Dương (3 điểm, hạng 14). HLV Lê Huỳnh Đức vừa nhận lời dẫn dắt đội bóng đất Thủ hứa hẹn làm hồi sinh Tiến Linh cùng các đồng đội vốn có thực lực nhưng phong độ chưa tốt. Lúc 19 giờ 15 trên sân Thống Nhất (trực tiếp trên HTV thể thao, FPT Play), CLB TP.HCM (4 điểm, hạng 12) chạm trán đội Công an Hà Nội (11 điểm, hạng 5). Đội Công an Hà Nội cho thấy tham vọng lớn ngay mùa giải đầu tiên lên chơi V-League. Lực lượng của họ được đánh giá vượt trội so với đội TP.HCM nên dễ lấy trọn 3 điểm.

Đội Công an Hà Nội được đánh giá vượt trội so với CLB TP.HCM VPF

Lúc 19 giờ 15 ngày 22.5 trên sân Hàng Đẫy (trực tiếp VTV5, FPT Play) diễn ra trận đấu muộn nhất vòng 8 giữa CLB Hà Nội (14 điểm, hạng 2) gặp CLB Đà Nẵng (3 điểm, hạng 13). Bất chấp việc Văn Quyết bị treo giò đến 8 trận, CLB Hà Nội vẫn được đánh giá vượt trội so với đội khách vốn đang "ngụp lặn" ở cuối bảng xếp hạng V-League 2023.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng 8 V-League 2023: