Lịch thi đấu vòng 20 V-League: CLB Bình Dương 'phả hơi nóng' vào đội Nam Định?

Vòng 20 V-League 2023 - 2024 diễn ra ngày 21 và 22.5 với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Màn so tài sớm nhất của vòng đấu là cuộc đối đầu giữa CLB Quảng Nam và CLB Bình Dương trên sân Hòa Xuân vào lúc 17 giờ ngày 21.5. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có tâm lý tốt sau chiến thắng 4-1 trước CLB Công an Hà Nội, đồng thời các chân sút như Tiến Linh, Vĩ Hào đang có phong độ cao. Do đó, việc gặp CLB Quảng Nam được xem là cơ hội để đội bóng đất Thủ (đang có 33 điểm) giành trọn 3 điểm, nhằm duy trì thế bám đuổi quyết liệt với đội đầu bảng Nam Định (39 điểm).



CLB Bình Dương (trái) đang bám đuổi quyết liệt Nam Định KHẢ HÒA

Nếu đánh bại đội bóng xứ Quảng, CLB Bình Dương sẽ có thể rút ngắn cách biệt với CLB Nam Định. Bởi ở vòng 20, đội bóng của HLV Vũ Hồng Việt chạm trán với đối thủ khó chịu là CLB Hải Phòng (CLB xuất sắc nhất tháng 4) vào lúc 18 giờ ngày 22.5 trên sân Thiên Trường. Dù có lợi thế lớn khi được chơi trên sân nhà nhưng khả năng mất điểm của đội bóng thành Nam không phải là không có.

LPBank HAGL tiếp đón CLB Hà Tĩnh trên sân Pleiku lúc 17 giờ ngày 21.5. Đội bóng phố núi (đứng thứ 12, 22 điểm) vẫn nằm trong nhóm nguy hiểm, nên rất cần tích lũy thêm điểm số. Tuy nhiên, nhiệm vụ giành điểm trước CLB Hà Tĩnh là không hề dễ dàng. Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công dù đang trong tình cảnh khó khăn sau vụ nhiều cầu thủ liên quan ma túy nhưng lại thể hiện bộ mặt rất tích cực trên sân cỏ. Trong 2 trận đấu gần nhất, CLB Hà Tĩnh lần lượt hòa CLB Hà Nội (2-2) và thắng CLB TP.HCM (2-1).

Bảng xếp hạng V-League trước vòng 20 VPF

Bên cạnh đó, SLNA (19 điểm) cũng đang cần điểm số để gia tăng cách biệt với vị trí rớt hạng, đồng thời thoát khỏi vị trí áp chót. Đội bóng xứ Nghệ gặp CLB Bình Định (đứng thứ 3, 31 điểm) vào lúc 18 giờ ngày 22.5.

CLB Khánh Hòa (10 điểm, cuối bảng) tiếp tục gặp khó khi phải chạm trán đối thủ mạnh Thể Công Viettel, vào lúc 18 giờ ngày 22.5. CLB TP.HCM gặp CLB Công an Hà Nội trên sân Thống Nhất vào lúc 19 giờ 15 ngày 21.5. CLB Hà Nội đụng CLB Thanh Hóa vào lúc 19 giờ ngày 21.5.