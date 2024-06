Lịch thi tốt nghiệp THPT 2024 của hơn 1 triệu thí sinh và điều cần lưu ý

Chỉ 3 ngày nữa, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Cụ thể, số sĩ tử đăng ký dự thi là 1.071.393 người, cao hơn năm trước 47.330 thí sinh. Trong đó, số thí sinh tự do là 46.978, tăng 9.137 so với năm 2023. Do thí sinh tăng nên số điểm thi năm nay cũng tăng 51 so với năm trước, ở mức 2.323 điểm thi với 45.149 phòng thi.



Đáng chú ý, 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi ngoại ngữ (do có các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ GD-ĐT), chiếm 6,25% tổng số thí sinh và tăng hơn 20.000 thí sinh so với năm 2023. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với 21.554 thí sinh đăng ký miễn, tiếp đến là TP.HCM (13.076). Thí sinh được miễn thi ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Dưới đây là lịch thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Lịch thi chính thức của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 NGỌC LONG

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, lãnh đạo Bộ GD-ĐT nhấn mạnh phải "tuyệt đối an toàn": Với Bộ GD-ĐT là khâu ra đề, với các địa phương là yêu cầu về việc in sao, bàn giao và bảo quản đề thi. Như tại Hà Nội, 100% điểm thi được lắp camera giám sát phòng bảo quản đề, bài thi; có phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối bên trong và bên ngoài các điểm thi.

Năm nay, các bên liên quan cũng đặc biệt lưu ý, phòng ngừa vấn đề gian lận trong phòng thi, nhất là khi một số quốc gia đã ghi nhận việc sử dụng AI để gian lận. Theo đại diện Bộ Công an, địa điểm bảo quản vật dụng của thí sinh phải bố trí cách phòng thi 25m hoặc xa hơn. Đối với nơi để xe của thí sinh và nhà dân ở sát điểm thi, nhà trường có thể bố trí tạm thời khu vực này ra ngoài cổng trường; phối hợp công an địa bàn tuyên truyền nhà dân xung quanh điểm thi nâng cao nhận thức, không tiếp tay cho hành vi tiêu cực.

Công tác này đặc biệt quan trọng khi thời gian qua liên tiếp xảy ra tình trạng lộ, lọt đề thi. Năm trước, một thí sinh Cao Bằng chụp ảnh đề thi môn văn và gửi cho đối tượng ở ngoài qua mạng xã hội. Năm 2022, như Thanh Niên đưa tin, một thí sinh Đà Nẵng gửi hai mặt đề toán khác nhau lên ứng dụng gia sư trực tuyến. Hay ở năm 2021, một thí sinh Quảng Bình chụp đề toán gửi người thân để đăng lên mạng xã hội nhờ giải hộ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26-29.6. Trong đó: ngày 26.6, thí sinh làm thủ tục dự thi; ngày 27, 28.6 thí sinh làm bài thi; ngày 29.6 là lịch dự phòng. Điểm thi dự kiến công bố vào ngày 17.7, thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất đến ngày 19.7 và sau đó thí sinh có thể dùng điểm thi để xét tuyển sinh ĐH, CĐ.