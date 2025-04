Liên đảng Úc muốn cắt giảm du học sinh, tăng phí visa du học lên 5.000 AUD

Cuộc bầu cử Quốc hội tiếp theo của Úc được ấn định vào ngày 3.5 tới, và hiện tại những đảng phái khác nhau đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử. Các cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy Công đảng đang điều hành chính phủ đã bị bỏ lại phía sau so với Liên đảng do ông Peter Dutton lãnh đạo, và cuộc đua chủ yếu sẽ là cuộc "so găng" giữa Công đảng và Liên đảng.