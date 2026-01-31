Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Liên Hiệp Quốc bên bờ vực 'sụp đổ tài chính'

Trí Đỗ
Trí Đỗ
31/01/2026 09:05 GMT+7

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo tổ chức này đang đứng trước nguy cơ 'sụp đổ tài chính cận kề', trong bối cảnh nhiều khoản đóng góp chưa được thanh toán gia tăng và những quy định ngân sách lỗi thời.

Trong lá thư gửi các đại sứ, ông Guterres cho biết cuộc khủng hoảng tài chính của Liên Hiệp Quốc đang ngày càng trầm trọng, đe dọa trực tiếp việc triển khai các chương trình và hoạt động của tổ chức. "Cuộc khủng hoảng đang leo thang, có nguy cơ dẫn đến sự sụp đổ tài chính, và tình hình sẽ còn xấu đi trong tương lai gần", ông viết.

- Ảnh 1.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres phát biểu ở New York, Mỹ ngày 29.1.2026

ẢNH: REUTERS

Theo Reuters ngày 30.1, đây được xem là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất từ người đứng đầu Liên Hiệp Quốc cho đến nay, trong bối cảnh Mỹ - quốc gia đóng góp lớn nhất - đang thu hẹp vai trò trong các cơ chế đa phương và cắt giảm mạnh nguồn tài trợ cho tổ chức này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng mô tả Liên Hiệp Quốc là một tổ chức có "tiềm năng to lớn" nhưng cho rằng tổ chức này chưa phát huy hiệu quả. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề xuất thành lập một Hội đồng hòa bình mới - động thái gây lo ngại vai trò của Liên Hiệp Quốc có thể bị suy yếu.

Được thành lập năm 1945, Liên Hiệp Quốc hiện có 193 quốc gia thành viên, với sứ mệnh duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy nhân quyền, phát triển kinh tế - xã hội và điều phối viện trợ nhân đạo toàn cầu.

Trong thư, ông Guterres nhấn mạnh "các quyết định không thực hiện các khoản đóng góp bắt buộc, vốn tài trợ cho một phần đáng kể ngân sách thường xuyên đã được phê duyệt, nay đã được chính thức công bố". Song, ông không nêu cụ thể quốc gia nào.

Ông Guterres cho biết tính đến cuối năm 2025, tổng số tiền đóng góp chưa thanh toán đã lên mức kỷ lục 1,57 tỉ USD. "Hoặc các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ và đúng hạn nghĩa vụ tài chính của mình, hoặc chúng ta phải cải tổ căn bản các quy tắc tài chính để ngăn chặn nguy cơ sụp đổ đang cận kề", ông cảnh báo.

Theo quy định của Liên Hiệp Quốc, mức đóng góp của mỗi quốc gia thành viên được tính dựa trên quy mô nền kinh tế. Mỹ hiện chiếm khoảng 22% ngân sách cốt lõi, tiếp theo là Trung Quốc với 20%.

Mỹ chính thức cắt đứt với WHO

Các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết Mỹ hiện nợ khoảng 2,19 tỉ USD ngân sách thường xuyên, 1,88 tỉ USD cho các phái bộ gìn giữ hòa bình đang hoạt động và 528 triệu USD cho các nhiệm vụ đã hoàn thành. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Năm 2025, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đã thành lập nhóm đặc nhiệm cải cách mang tên UN80 nhằm cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động. Theo thỏa thuận, ngân sách năm 2026 sẽ được cắt giảm khoảng 7%, xuống còn 3,45 tỉ USD. Tuy nhiên, ông Guterres cảnh báo tổ chức này có thể cạn tiền vào tháng 7 tới.

Theo Tổng thư ký Guterres, một trong những nguyên nhân chính là quy định buộc Liên Hiệp Quốc phải hoàn trả hàng trăm triệu USD phí chưa sử dụng cho các quốc gia thành viên mỗi năm. "Nói cách khác, chúng ta đang mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn kiểu Kafka, khi bị kỳ vọng phải hoàn trả số tiền không hề tồn tại", ông Guterres viết, hàm ý nhắc đến bộ máy quan liêu phi lý, ngột ngạt trong các tiểu thuyết của Franz Kafka.

Tin liên quan

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề xuất giảm ngân sách, nhân sự năm 2026

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đề xuất giảm ngân sách, nhân sự năm 2026

Phát biểu trước Ủy ban Ngân sách và Hành chính của Đại hội đồng LHQ ngày 1.12, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã nêu ra những khó khăn tài chính mà tổ chức đang phải đối mặt, đồng thời đưa ra đề xuất giảm cơ cấu chi tiêu năm 2026.

Nỗ lực mới của Liên Hiệp Quốc

Ông Trump rút Mỹ khỏi cơ quan trực thuộc Liên Hiệp Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres Khủng hoảng tài chính Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận