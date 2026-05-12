Liên hoan phim Cannes bảo vệ hạng mục tranh giải do nam giới thống trị

Tranh cãi từ chiếc áp phích

Hôm 11.5 (giờ địa phương), ông Thierry Fremaux, Giám đốc Liên hoan phim (LHP) Cannes, lên tiếng bảo vệ danh sách phim tranh giải năm nay trước làn sóng chỉ trích từ các tổ chức xã hội.

Áp phích chính thức của Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 có hình ảnh bộ phim Thelma và Louise Ảnh: AFP

Sự việc trở nên nhạy cảm khi LHP sử dụng hình ảnh bộ phim huyền thoại Thelma và Louise, biểu tượng cho sức mạnh phái đẹp, làm áp phích chính thức, nhưng thực tế danh sách tranh giải lại đang nghiêng hẳn về phía các nam đồng nghiệp.

Theo ghi nhận của AFP, chỉ có 5 trong tổng số 22 tác phẩm tranh giải Cành cọ vàng danh giá năm nay được thực hiện bởi các nữ đạo diễn, giảm so với con số 7 phim của năm ngoái. Nhóm nữ quyền 50/50 đã cáo buộc ban tổ chức đang "chiếm dụng nữ quyền" khi sử dụng hình ảnh hai minh tinh Geena Davis và Susan Sarandon cho mục đích quảng bá hời hợt.

Phản pháo lại quan điểm này, ông Fremaux khẳng định: "Hoàn toàn không có chuyện chúng tôi chọn hình ảnh này để cố tình tạo dựng một vẻ ngoài nữ quyền". Ông cho biết dù đã ký điều lệ bình đẳng giới từ năm 2018, nhưng văn bản này không ràng buộc việc phải có sự cân bằng tuyệt đối về số lượng phim của hai giới trong khâu lựa chọn.

Liên hoan phim Cannes: Chất lượng nghệ thuật hay chỉ tiêu giới tính?

"Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nên tồn tại chính sách chỉ tiêu", ông Fremaux nhấn mạnh với AFP, đồng thời xác nhận ban giám khảo tại Cannes hiện nay đều đảm bảo sự bình đẳng về giới tính.

Giấc mơ là ốc sên của đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân cạnh tranh ở hạng mục phim ngắn LHP Cannes năm nay Ảnh: NSX

Theo ông Fremaux, chất lượng tác phẩm vẫn là thước đo cao nhất, dù ban tổ chức luôn dành sự ưu ái nhất định: "Nếu phải phân vân giữa hai bộ phim có chất lượng tương đương, chúng tôi chắc chắn sẽ chọn tác phẩm của đạo diễn nữ".

Thống kê cho thấy, các nữ đạo diễn hiện chiếm 34% tổng số phim truyện trong chương trình chính thức và tăng lên 38% nếu tính cả phim ngắn. Theo vị giám đốc đã điều hành Cannes hơn 20 năm, đây là một sự tiến triển "chậm nhưng chắc". Ông chia sẻ: "Chúng ta cần một nền điện ảnh nữ tính hơn để thế giới được nhìn nhận qua sự nhạy cảm của phái đẹp, tương tự như trong văn học và âm nhạc".

Dù ban tổ chức đưa ra nhiều lý lẽ, truyền thông Pháp vẫn tỏ ra hoài nghi. Tờ Le Monde đã đăng tải bài viết đầy sức nặng với tiêu đề: "Phụ nữ xuất hiện trên áp phích, nhưng vẫn bị gạt ra ngoài lề".

Thực tế lịch sử cho thấy cái nhìn khắt khe này không phải là không có cơ sở. Dữ liệu từ AFP chỉ ra rằng, trong suốt 79 năm lịch sử của LHP Cannes, mới chỉ có vỏn vẹn 3 bóng hồng từng chạm tay vào danh hiệu Cành cọ vàng cao quý nhất. Người gần đây nhất lập được kỳ tích này là đạo diễn Justine Triet với tác phẩm Anatomy of a Fall vào năm 2023.

LHP Cannes sẽ chính thức khai mạc vào ngày 12.5 và bế mạc vào ngày 23.5 tới.