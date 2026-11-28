Ngày 28.11, Liên hoan phim Ba châu lục (Festival des 3 Continents) lần thứ 48 tại Nantes (Pháp) chính thức khép lại. Ra đời từ năm 1979, liên hoan phim này đã dành gần nửa thế kỷ để giới thiệu tới công chúng những bộ phim đặc sắc từ châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Thế nhưng, bề dày lịch sử hay uy tín nghệ thuật lại không đủ để bảo đảm sự an toàn về tài chính.

Một khán giả tại Liên hoan phim Sundance 2026. Sự gắn bó của công chúng là một trong những nguồn lực quan trọng giúp các liên hoan phim duy trì bản sắc và phát triển lâu dài Ảnh: AP

Từ tháng 11.2024, ban tổ chức liên hoan phim đã phải lên tiếng cảnh báo về tương lai của sự kiện khi chính quyền vùng Pays de la Loire quyết định ngừng cấp kinh phí từ năm 2025. Đây là tiền lệ chưa từng có trong suốt lịch sử hoạt động của giải. Trong thông báo trên trang web chính thức, ban tổ chức lo ngại việc cắt giảm ngân sách sẽ làm ảnh hưởng đến sự đa dạng văn hóa, thu hẹp cơ hội tiếp cận nghệ thuật của người dân và đe dọa nhiều hoạt động văn hóa khác tại địa phương.

Câu chuyện tại Nantes đặt ra một bài toán chung: Một liên hoan phim nghệ thuật cần dựa vào nguồn lực nào để tồn tại, nhất là khi giá trị của nó không thể đong đếm chỉ bằng tiền bán vé?

Tiền đâu để tổ chức liên hoan phim?

Theo tờ Le Monde, Liên hoan phim Ba châu lục năm nay bị thiếu khoảng 140.000 euro (khoảng 3,85 tỉ đồng) do các khoản trợ cấp bị cắt giảm và nhà tài trợ BNP rút lui. Để thắt lưng buộc bụng, ban tổ chức buộc phải rút ngắn số ngày diễn ra sự kiện, đồng thời giảm thời gian lưu trú của các nhà làm phim khách mời. Hiện tại, chính quyền thành phố Nantes vẫn là đơn vị hỗ trợ tài chính lớn nhất của giải.

Tình trạng tương tự cũng từng xảy ra với Liên hoan phim Premiers Plans tại Angers (Pháp). Năm 2025, sự kiện này mất khoản trợ cấp 104.500 euro (gần 2,9 tỉ đồng), tương đương 8% tổng ngân sách. Ban tổ chức đành phải kêu gọi sự chung tay từ giới làm nghề để bù đắp khoản thiếu hụt. Theo Le Monde, chiến dịch quyên góp đã nhận được 45.000 euro (hơn 1,2 tỉ đồng) từ 580 cá nhân, cùng sự hưởng ứng của 44 nhân vật trong làng điện ảnh. Dù vậy, sự chia sẻ của cộng đồng chỉ là giải pháp tình thế.

Khác với rạp chiếu thương mại, liên hoan phim nghệ thuật phải dồn tiền cho rất nhiều khâu không trực tiếp sinh lời: từ tuyển chọn tác phẩm, dịch và làm phụ đề, tổ chức giao lưu cho đến đài thọ cho các đạo diễn, chuyên gia quốc tế. Trong khi đó, việc tăng giá vé để bù chi lại đi ngược với mục tiêu đưa điện ảnh đến gần hơn với số đông khán giả.

Theo thông báo của Liên hoan phim Ba châu lục ngày 29.10.2026, giá vé phổ thông năm nay ở mức 8 euro, và giảm xuống còn 6 euro hoặc 3,5 euro cho một số đối tượng ưu tiên. Bên cạnh đó, ban tổ chức mở thêm lựa chọn để khán giả tự nguyện đóng góp thêm tiền khi mua vé nhằm chung tay giữ lửa cho sự kiện.

Một mô hình tài chính đa dạng hơn có thể thấy ở Liên hoan phim quốc tế Rotterdam (IFFR, Hà Lan). Báo cáo tài chính niên độ 2024 - 2025 của IFFR chia nguồn thu làm ba nhóm chính: tiền hỗ trợ từ ngân sách công; doanh thu tự tạo (từ bán vé, phí cấp thẻ tham dự, bán đồ lưu niệm và dịch vụ ăn uống); và tiền tài trợ từ doanh nghiệp, các quỹ cùng sự đóng góp cá nhân.

Mỗi nguồn thu đều giữ vai trò riêng nhưng cũng đi kèm rủi ro. Ngân sách công phụ thuộc vào chính sách của nhà nước và địa phương. Tiền tài trợ từ doanh nghiệp lại trồi sụt theo sức khỏe nền kinh tế và chiến lược của từng thương hiệu. Còn tiền bán vé thì lệ thuộc hoàn toàn vào sức hút của phim đối với khán giả.

Những giá trị không thể đo bằng tiền bán vé

Một bộ phim thương mại thường được đánh giá qua doanh thu phòng vé, lượng người xem và mức sinh lời. Nhưng nếu bê nguyên tiêu chí đó áp vào các liên hoan phim nghệ thuật, nhiều giá trị cốt lõi của điện ảnh sẽ bị bỏ qua. Với các nhà làm phim độc lập, liên hoan phim không chỉ là nơi chiếu tác phẩm cho khán giả xem, mà còn là cơ hội quý giá để tìm nhà đầu tư, nhà sản xuất, đối tác phát hành và tiếp cận giới phê bình quốc tế.

Quầy bán vé tại rạp Aero (Mỹ), một trong những địa điểm tổ chức Liên hoan phim Bleak Week 2026. Bên cạnh tiền bán vé, việc đa dạng hóa nguồn thu là bài toán đặt ra đối với các liên hoan phim nghệ thuật Ảnh: AP

Theo giới thiệu trên trang web của IFFR, ngoài việc chiếu phim, ban tổ chức còn hỗ trợ các tài năng điện ảnh thông qua chợ phim đồng sản xuất CineMart, Quỹ Hubert Bals và chương trình đào tạo nghề nghiệp Rotterdam Lab. Giá trị của những hoạt động này không có kết quả ngay lập tức, mà có thể mất nhiều năm sau mới thấy rõ, khi một dự án trên giấy thành hình, một đạo diễn trẻ bước ra quốc tế hoặc một bộ phim tìm được đường ra rạp.

Về phía công chúng, liên hoan phim mở ra cơ hội thưởng thức những tác phẩm hiếm khi xuất hiện ở các cụm rạp thương mại. Liên hoan phim Ba châu lục tại Nantes còn duy trì đều đặn quanh năm các chương trình giáo dục điện ảnh cho học sinh, các buổi trò chuyện, phân tích phim và tìm hiểu nghề làm phim. Những việc làm này khó mang lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng lại rất cần thiết để ươm mầm cho thế hệ khán giả tương lai.

Xét ở góc độ kinh tế địa phương, một kỳ liên hoan phim còn kéo theo nhu cầu về lưu trú, ăn uống, đi lại và du lịch. Khoản tiền khách chi tiêu bên ngoài rạp chiếu tuy không chảy vào túi ban tổ chức, nhưng lại mang về nguồn lợi thực tế cho thành phố đăng cai. Đây chính là cơ sở thuyết phục để chính quyền cân nhắc việc rót ngân sách công cho các sự kiện văn hóa.

Dẫu vậy, mang giá trị nghệ thuật cao không có nghĩa là các liên hoan phim được phép đứng ngoài bài toán quản trị tài chính hiệu quả. Trả lời phỏng vấn tạp chí điện ảnh Screen International đầu năm 2026, bà Clare Stewart, Giám đốc điều hành IFFR, thừa nhận chi phí tổ chức ngày càng đắt đỏ đang là gánh nặng với nhiều liên hoan phim.

IFFR có phần thuận lợi hơn nhờ nhận được cam kết hỗ trợ tài chính dài hạn trong 4 năm (từ 2026 đến 2029) từ chính phủ Hà Lan và chính quyền thành phố Rotterdam, cùng sự tiếp sức của chương trình Creative Europe. Nhờ đó, ngân sách cho kỳ liên hoan năm 2026 đạt khoảng 10 - 11 triệu euro, tính cả các khoản tài trợ bằng hiện vật và dịch vụ.

Nguồn tiền ổn định giúp ban tổ chức chủ động lên kế hoạch dài hơi, mở rộng quan hệ đối tác thay vì năm nào cũng phải chạy tìm kinh phí để tồn tại. Song song đó, IFFR cũng tự làm mới mình bằng cách sắp xếp lại hệ thống rạp chiếu, điều chỉnh cách bán vé và duy trì hoạt động suốt cả năm. Theo công bố của IFFR hồi tháng 9.2026, những thay đổi này đã giúp doanh thu phòng vé và nguồn thu từ công chúng tăng thêm 20% qua ba kỳ tổ chức gần nhất.