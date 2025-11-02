Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Liên kết tiêu thụ, nâng tầm sản phẩm nông nghiệp Hà Nội

Nguồn: Trung tâm khuyến nông Hà Nội
02/11/2025 17:00 GMT+7

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa phối hợp với UBND xã Quảng Oai tổ chức Diễn đàn khuyến nông @ liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Xã Quảng Oai được hình thành trên cơ sở nhập diện tích tự nhiên và dân số của các xã Tiên Phong, Đông Quang, Cam Thượng, Thụy An, Chu Minh và TT.Tây Đằng (H.Ba Vì cũ).

Liên kết tiêu thụ, nâng tầm sản phẩm nông nghiệp Hà Nội - Ảnh 1.

Nông sản an toàn của xã Quảng Oai trưng bày giới thiệu tại diễn đàn

Ảnh: Thu Hằng

Xã Quảng Oai đặt mục tiêu đến năm 2025 tăng trưởng nông nghiệp bình quân trên 10,1%, với cơ cấu nông - lâm nghiệp chiếm 22%. Địa phương định hướng phát triển nông, lâm, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn sinh học, bền vững, hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản.

Tại Diễn đàn khuyến nông @ liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, các nông hộ, hợp tác xã và doanh nghiệp cùng thảo luận về nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đa dạng hóa sản phẩm. Doanh nghiệp cam kết hỗ trợ đầu ra, đưa nông sản Quảng Oai đạt chuẩn an toàn vào siêu thị và chuỗi cửa hàng trong nước, góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Ông Đoàn Đức Dân, Phó giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, khẳng định việc liên kết sản xuất – tiêu thụ là hướng đi đúng, giúp nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường xuất khẩu và ổn định đời sống nông dân. Diễn đàn cũng là dịp quảng bá nông sản chủ lực của Quảng Oai, thúc đẩy chuỗi liên kết bền vững trên địa bàn.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.

Bình luận (0)

