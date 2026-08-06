Liên lạc với Lãnh tụ tối cao Iran 'cực kỳ khó'

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tiết lộ rằng việc liên lạc với Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, người chưa từng xuất hiện công khai từ khi nhậm chức, đang rất khó khăn.