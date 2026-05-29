Liên minh Cà phê GCA - Bền vững Việt Nam, thịnh vượng toàn cầu

Khi nhiều doanh nghiệp tập trung nguồn lực để nâng cao sức cạnh tranh trong một thị trường có sẵn, King Coffee đã chọn cách tiếp cận thông qua định hình lại cấu trúc của quan hệ thương mại chung. Liên minh Cà phê toàn cầu (GCA) được công bố tại Đà Lạt cuối năm 2025 và chính thức ra mắt tại Hà Nội ngày 26.3.2026 là hoạt động kiến tạo đầy quyết tâm của thương hiệu cà phê hàng đầu Việt Nam. Với sự tham dự của các phái đoàn ngoại giao, chuyên gia và doanh nghiệp, cùng nhau chia sẻ, tham vấn, xây dựng các giá trị và cam kết thông điệp, lần đầu tiên một Tập đoàn cà phê đã xây dựng một nền tảng chung để các thành viên liên minh các quốc gia có thêm tiếng nói trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, Nhà sáng lập, CEO King Coffee chia sẻ về hệ sinh thái đào tạo AI King Coffee

Cơ sở hình thành của GCA đến từ ý tưởng của lãnh đạo Tập đoàn King Coffee khi thẳng thắn chỉ ra những nhược điểm tồn tại của cà phê nội địa. Có thể kể đến những bất cập khi dòng Robusta Việt Nam chưa phát huy tiềm năng, thế mạnh để định hình là những dòng sản phẩm chiến lược, hay cơ chế đàm phán trong trong chuỗi cung ứng toàn cầu gây bất lợi cho các nước sản xuất. Từ nhận thức một doanh nghiệp đơn lẻ, không thể tự mình thay đổi trật tự của cả chuỗi cung ứng, liên minh đã ra đời nhằm gia cố những mắt xích xung yếu trong chuỗi sản xuất và marketing, tạo sân chơi để doanh nghiệp các nước sản xuất phối hợp hành động, thay vì cạnh tranh rời rạc và cùng bị ép giá.

Ông Saadi Salama, Đại sứ Nhà nước Palestine, Trưởng đoàn Ngoại giao Palestine tại Việt Nam đánh giá cao giá trị của Liên minh Cà phê toàn cầu

Điểm mạnh vượt trội của Liên minh GCA là sự kết hợp được vị thế của các nhà ngoại giao với năng lực thực thi của doanh nghiệp. Tuyên bố GCA 2026 đã cam kết: bảo vệ hệ sinh thái và nông nghiệp tái tạo; sinh kế công bằng cho nông dân; hợp tác ngoại giao - doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo và chia sẻ tri thức; phát huy văn hóa cà phê, hướng tới một hệ sinh thái cà phê vận hành theo kinh tế tuần hoàn… cho thấy tầm nhìn dài hạn hướng tới lợi ích chiến lược. Nếu làm được, lợi ích không chỉ nằm ở doanh thu trước mắt, mà còn ở thương hiệu, quan hệ đối tác và vị thế dài hạn.

Để chủ trì khởi xướng GCA, King Coffee đã chuẩn bị nền tảng từ nhiều năm trước. Nhãn hàng King Coffee đã hiện diện tại hơn 120 quốc gia, mặc định trên các kênh phân phối: Costco, Carrefour, Amazon, Alibaba - Doanh nghiệp cũng theo đuổi chiến lược thích ứng từng thị trường: Phát triển dòng sản phẩm đạt chuẩn Halal cho các thị trường Hồi giáo, lập liên doanh tại Lào và Timor Leste, triển khai nhượng quyền tại nhiều quốc gia.

Các đại sứ Timor Leste, Mongolia tham dự sự kiện Liên minh CGA

Tại hội nghị cà phê quốc tế được tổ chức bên lề Lễ hội Di sản cà phê toàn cầu 12.2026, King Coffee đã đề xuất một đại dự án dài hạn giai đoạn 2025 - 2040, với các hợp phần như sàn giao dịch cà phê, vùng trồng đạt chuẩn ESG và hệ sinh thái du lịch cà phê. Quy mô của dự án, dù mới khởi đầu, nhưng cho thấy kỳ vọng tạo những những trụ cột giúp lịch sử trăm năm của ngành cà phê lật sang chương mới.

Cũng như các liên minh đa quốc gia, một khi GCA theo đuổi với mục tiêu dài hạn, cũng sẽ phải đối mặt với thách thức về cơ chế vận hành, nguồn lực tài chính và sự cam kết bền bỉ của các thành viên.

Các nhà ngoại giao ký tuyên bố Liên minh GCA

Khoảng cách giữa tuyên bố và kết quả thực tế cũng là phép thử cho những mong muốn lấp đầy các mục tiêu đặt ra: Kết nối hàng chục triệu "công dân cà phê"; nâng đáng kể thu nhập nông dân, lan tỏa mạnh mẽ những thương hiệu cà phê tốp đầu thế giới, sẽ chỉ có ý nghĩa một khi cơ chế thực thi cụ thể được ban hành và sớm đồng hành.

Được đánh giá cao với sự đồng thuận của 19 thành viên, sự Liên minh GCA đã khẳng định nỗ lực tham gia tổ chức sự kiện, cùng kinh nghiệm tự tin dẫn dắt, kiên định trụ vững của King Coffee giữa thương trường thế giới đầy biến động.