Liên minh cầm quyền tại Nhật Bản mất thế đa số ở hạ viện

Thủ tướng Ishiba Shigeru phát biểu với báo giới hôm 27.10 ẢNH: REUTERS

Đài NHK ngày 28.10 đưa tin liên minh cầm quyền không giữ được thế đa số tại Hạ viện Nhật Bản, trong khi đảng đối lập lớn nhất là đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) vươn lên đáng kể.

Đảng Dân chủ Tự do (LDP) của Thủ tướng Ishiba Shigeru và đối tác trong liên minh là đảng Komeito giành tổng cộng 215 ghế.

Con số này thấp hơn so với 279 ghế họ giữ trước đó, đánh dấu kết quả bầu cử xấu nhất kể từ khi LDP mất thế cầm quyền trong thời gian ngắn vào năm 2009. Thế đa số ở hạ viện là 233 ghế.

Sau cuộc bầu cử ngày 27.10, Thủ tướng Ishiba giờ đây sẽ phải tìm thêm sự ủng hộ bên ngoài liên minh để điều hành một chính phủ ổn định.

Tuy nhiên, theo Kyodo, ông Ishiba đã lên tiếng bày tỏ sự háo hức muốn thành lập một chính phủ mới do đảng của ông lãnh đạo. Các đảng đối lập, bao gồm cả lực lượng tự do và cánh hữu, cũng được dự báo sẽ xoay xở tìm cách hợp tác thành lập liên minh do có sự khác biệt trong mục tiêu chính sách của họ.

Kết quả ảm đạm này phản ánh việc LDP bị ảnh hưởng do vụ bê bối quỹ đen, báo hiệu thay đổi lớn trong sự ủng hộ vốn giúp đảng này trở lại nắm quyền vào năm 2012 sau một thời gian là đảng đối lập.

Ông Ishiba với vẻ mặt buồn bã mô tả kết quả bầu cử là "khó khăn", đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục lãnh đạo chính phủ để thúc đẩy các chính sách của liên minh.

Chủ tịch Komeito Keiichi Ishii, người mới nhậm chức cách đây một tháng, đã mất ghế và trở thành lãnh đạo đầu tiên của đảng liên minh phải chịu thất bại kể từ năm 2009. Bộ trưởng Nông nghiệp Yasuhiro Ozato và Bộ trưởng Tư pháp Hideki Makihara cũng mất ghế trong cuộc bầu cử.

Trong khi đó, CDP giành được 140 ghế, tăng mạnh so với 98 ghế trước đó. "Các cử tri đã chọn ra đảng nào phù hợp nhất để thúc đẩy cải cách chính trị. Đó là lý do tại sao chúng tôi nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy", theo lãnh đạo CDP Yoshihiko Noda.

Theo ước tính của Kyodo, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 53,81%, thấp hơn khoảng 2% so với cuộc bầu cử trước đó vào năm 2021. Số lượng nhà lập pháp nữ đạt 55, mức cao kỷ lục.