Liên minh đầu tiên hình thành nhằm lập chính phủ mới ở Israel

Đảng Yashar của cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Gadi Eisenkot ngày 24.11 thông báo đã đồng ý ký thỏa thuận liên minh với đảng đối lập của chính trị gia Avigdor Lieberman.