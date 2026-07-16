Liên Minh Huyền Thoại hồi sinh lối chơi cổ điển, Riot đang chuẩn bị điều gì?

Sau nhiều năm được cộng đồng nhắc đến, Riot Games xác nhận sẽ đưa trải nghiệm cổ điển trở lại thông qua chế độ chơi cổ điển của Liên Minh Huyền Thoại trong bản cập nhật 26.15. Đây không phải là phiên bản sao chép nguyên trạng, mà là nỗ lực tái hiện cảm giác chơi của giai đoạn 2009 - 2013 với nhiều yếu tố quen thuộc như bản đồ Summoner's Rift đời đầu, hệ thống tướng và lối chơi từng tạo nên sức hút của tựa game.

Theo Riot, chế độ chơi cổ điển hướng đến những người chơi muốn sống lại ký ức về những mùa đầu của Liên Minh Huyền Thoại, đồng thời giới thiệu trải nghiệm khác biệt cho thế hệ game thủ mới. Nhà phát triển cho biết dự án được xây dựng dựa trên nhiều phiên bản cũ thay vì phục dựng nguyên vẹn một bản cập nhật cụ thể, nhằm cân bằng giữa yếu tố hoài niệm và khả năng vận hành trên nền tảng hiện nay.

Hình ảnh khu vực nhà chính và trụ bảo vệ trong phiên bản Liên Minh Huyền Thoại cổ điển, tái hiện phong cách đồ họa những mùa đầu tiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Điều đáng chú ý là việc hồi sinh lối chơi cổ điển không phải bước đi duy nhất của Riot. Hãng cũng tiết lộ đang phát triển League Next, dự án được mô tả là cuộc đại tu lớn nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại và dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Theo chia sẻ của Riot, League Next sẽ thay đổi sâu rộng về nền tảng kỹ thuật, đồ họa và nhiều hệ thống cốt lõi nhằm giúp trò chơi tiếp tục phát triển trong nhiều năm tới. Điều này đồng nghĩa Riot đang theo đuổi hai hướng song song: một bên là bảo tồn những giá trị từng làm nên thành công của Liên Minh Huyền Thoại, bên còn lại là chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Động thái này phản ánh cách Riot đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng MOBA. Trong khi nhiều người chơi lâu năm mong muốn được trải nghiệm lại cảm giác của những mùa giải đầu tiên, không ít game thủ cũng kỳ vọng trò chơi sẽ có những thay đổi đủ lớn để duy trì sức hút sau hơn 15 năm phát hành.

Việc công bố chế độ chơi cổ điển vì thế không chỉ đơn thuần là bổ sung một chế độ mới. Đây còn có thể là bước chuyển tiếp trước khi Riot thực hiện cuộc cải tổ toàn diện, mở ra chương phát triển tiếp theo cho một trong những tựa game trực tuyến có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới.