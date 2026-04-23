Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến chính thức giới thiệu các nội dung hợp tác Porsche

Tháng 4.2026 - Riot Games chính thức mang đến những thông tin mới nhất về màn hợp tác giữa trò chơi MOBA di động Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Porsche - thương hiệu xe thể thao hạng sang danh tiếng của Đức - tại phiên bản cập nhật 7.1 với chủ đề:"Hết Tốc Lực". Sự kiện cũng đánh dấu cột mốc mới dành cho Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến khi trở thành trò chơi đầu tiên của vũ trụ Riot cũng như tựa game MOBA trên thế giới có vinh dự hợp tác một hãng siêu xe đẳng cấp toàn cầu, đưa hàng loạt các nội dung hợp tác Porsche vào trực tiếp trong game.

Thông qua hợp tác lần này, hai đơn vị Riot Games và Porsche muốn thể hiện cam kết chung trong việc tiên phong định hình những phương thức mới để giúp người hâm mộ tương tác với thương hiệu trong thế giới game. Bằng việc kết hợp nội dung độc quyền trong tựa game MOBA Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và các mẫu thiết kế đồng sáng tạo, Riot Games và Porsche cùng hướng đến việc mang đến một trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng game thủ toàn cầu, thông qua phiên bản cập nhật 7.1 mới.

Tâm điểm của hợp tác giữa Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Porsche chính là trang phục in-game mới của vị tướng Kai'Sa với tên gọi: Kai'Sa Cực Tốc Neon - Hàng Hiệu Tuyển Chọn. Hình ảnh bộ skin được thiết kế với hình ảnh đường đua dành cho nhân vật Kai'Sa cùng với một mẫu xe đua Porsche được thiết kế riêng, tạo nên sự sống động cho phần ảnh nền dành cho trang phục. Ý tưởng được lấy cảm hứng từ mẫu xe 911 GT3 mới nhất của Porsche, kết hợp những đường nét biểu tượng trong ngôn ngữ thiết kế xe thể thao huyền thoại của Porsche với vẻ ngoài tương lai đặc trưng của chủ đề trang phục giới hạn thời gian là "Cực Tốc Neon".

Trang phục Kai'Sa Cực Tốc Neon - Hàng Hiệu Tuyển Chọn sẽ ra mắt trong Tốc Chiến từ ngày 30.4 - 31.5, thông qua sự kiện "Trường Đua Cực Tốc Neon". Đặc biệt hơn, nội dung hợp tác in-game Porsche cũng sẽ mang đến dòng trang phục chủ đề "Cực Tốc Neon" dành cho 6 vị tướng phổ biến và mạnh mẽ của Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến là:

Kai'Sa Cực Tốc Neon - Hàng Hiệu Tuyển Chọn

Kai'Sa Cực Tốc Neon

Hecarim Cực Tốc Neon

Irelia Cực Tốc Neon

Aurora Cực Tốc Neon

Zed Cực Tốc Neon

Gragas Cực Tốc Neon

Ngoài ra, bạn đồng hành mới "Săn Mây Siêu Tốc" sẽ xuất hiện trong Tốc Chiến, có thể quy đổi bằng Đá Quý Cam. Hình ảnh trò chơi cũng như chế độ giải trí siêu hot AAA ARAM cũng sẽ được cập nhật theo chủ đề đua xe, mang tới những trải nghiệm thú vị cũng như các Nâng Cấp mới mẻ, có thể giúp bạn thay đổi cục diện trận đấu đầy chóng vánh và giành lấy vinh quang.

Không dừng lại ở việc cập nhật in-game, hợp tác giữa Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Porsche còn giới thiệu các hoạt động trải nghiệm thực tế dành cho các nhà sáng tạo nội dung và các đơn vị truyền thông. Trong đó gồm có sự kiện "Wild Rift x Porsche VIP Creators' Day", chỉ dành cho các khách mời đến với trung tâm trải nghiệm Porsche ở Los Angeles, nước Mỹ với chương trình hoạt động tương tự trung tâm Porsche chi nhánh Thượng Hải, Trung Quốc. Tại cả hai sự kiện sẽ đều trưng bày mẫu xe Porsche 911 GT3 với thiết kế riêng biệt, được lấy cảm hứng từ chính trang phục Kai'Sa Cực Tốc Neon - Hàng Hiệu Tuyển Chọn sắp ra mắt Tốc Chiến.

"Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Porsche là hai thương hiệu có sự tương đồng, khi cả hai đều hướng đến chất lượng sản phẩm, hiệu năng đỉnh cao, niềm đam mê và sự tinh xảo trong chế tác. Để tạo nên điểm nhấn trong bản cập nhật mới của Tốc Chiến, chúng tôi đã hợp tác Porsche để phát triển dòng trang phục Cực Tốc Neon và mang những giá trị đẳng cấp thực tế vào những trải nghiệm trong game, cũng như dành tâm huyết để đồng sáng tạo nên bộ skin thời thượng của vị tướng Kai'Sa. Chúng tôi rất mong chờ được chứng kiến người chơi của mình trải nghiệm các nội dung hợp tác mới này và lắng nghe ý kiến đóng góp, cảm nhận của họ" - Derek Chan, Giám đốc Cấp cao phụ trách Phát hành Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, Riot Games chia sẻ.

Thông qua màn "bắt tay" cùng hãng Porsche, Riot Games cũng tiếp tục khẳng định việc nỗ lực đầu tư cho Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, giúp cộng đồng người chơi của tựa game này có những trải nghiệm tốt nhất, phát triển lớn mạnh và gắn kết hơn nữa. Tại thị trường Việt Nam, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến đang được VNGGames phát hành kể từ cuối năm 2020 và không ngừng mang tới những nội dung, sự kiện hấp dẫn dành cho cộng đồng game thủ nước nhà. Sắp tới vào hai ngày 8 - 9.5, Tốc Chiến cũng sẽ góp mặt tại sự kiện Vietnam GameVerse 2026 (TP.HCM) với nhiều hoạt động sôi nổi và phần quà giá trị cho người chơi.

