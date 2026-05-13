Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến đưa nội dung hợp tác Porsche đến Vietnam GameVerse 2026

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến là tựa game thể loại MOBA trên di động do Riot Games phát triển và được VNGGames phát hành tại khu vực Việt Nam. Đây cũng là một trong 100 thương hiệu giải trí có dịp góp mặt tại Vietnam GameVerse 2026 - sự kiện lớn bậc nhất ngành game Việt - trong suốt hai ngày 8 - 9.5 vừa qua ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Đặc biệt, thiết kế gian hàng trò chơi của Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến được lấy cảm hứng từ chính nội dung hợp tác hãng siêu xe Porsche, vốn được Riot công bố vào tháng 4 mới đây và còn là một phần của phiên bản cập nhật 7.1 với chủ đề:"Hết Tốc Lực!". Đây cũng là cột mốc mới của Tốc Chiến khi trở thành trò chơi tiên phong của vũ trụ Riot cũng như tựa game MOBA có vinh dự hợp tác một thương hiệu xe đẳng cấp toàn cầu, đưa các nội dung hợp tác Porsche vào thẳng trực tiếp trong game.

Tại sự kiện Vietnam GameVerse 2026, nhằm mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm đặc sắc, VNGGames đã quyết định đưa nội dung hợp tác Porsche ra đời thực, ngay tại khu vực booth Tốc Chiến. Tâm điểm tại gian hàng không gì khác ngoài màn hóa thân ấn tượng của nhà sáng tạo nội dung Quytquyt trong bộ trang phục in-game mới: Kai'Sa Cực Tốc Neon - Hàng Hiệu Tuyển Chọn. Bộ skin mới này được mở bán trong Tốc Chiến từ ngày 30.4 và thuộc dòng trang phục "Cực Tốc Neon" dành cho 6 vị tướng.

Người chơi khi ghé thăm gian hàng Tốc Chiến đã có cơ hội trực tiếp chiêm ngưỡng và chụp hình check-in cùng nữ cosplayer Quytquyt. Hóa thân một cách xuất sắc trong bộ trang phục mới của Kai'Sa, Quytquyt đã xuất hiện với thần thái vô cùng tự tin, thu hút mọi ánh nhìn và ống kính của người tham gia sự kiện. Bộ skin cũng được đầu tư chỉn chu và chất lượng, mang đậm phong cách tương lai. Nhờ vậy, gian hàng Tốc Chiến gây ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng, khi tái hiện chân thực hình ảnh đường đua tốc độ từ game ra thực tế.

Trước đó, mô hình trải nghiệm này đã được Riot Games áp dụng tại các thị trường game lớn như Mỹ và Trung Quốc, nhằm chào đón màn hợp tác giữa Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Porsche. Ngoài ra, bên cạnh các hoạt động giao lưu cosplayer, gian hàng Tốc Chiến còn mang đến bầu không khí sôi động với trải nghiệm minigame "Trừng phạt Baron", thu hút hàng dài game thủ xếp hàng chờ đợi để chơi trong suốt cả hai ngày diễn ra sự kiện Vietnam GameVerse 2026. Hàng nghìn phần quà độc quyền từ Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến cũng được trao tận tay người tham dự.

Có thể nói, việc VNGGames giới thiệu nội dung hợp tác giữa Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến và Porsche tại Vietnam GameVerse đã mang lại không gian trải nghiệm thực tế ấn tượng cho cộng đồng game thủ nước nhà. Màn ra mắt của trang phục Kai'Sa Cực Tốc Neon - Hàng Hiệu Tuyển Chọn cùng các hoạt động tương tác đặc sắc tiếp tục khẳng định mức độ đầu tư nghiêm túc của hai đơn vị Riot Games và VNGGames tại thị trường Việt Nam, khi giúp tập thể người chơi Tốc Chiến có thêm nhiều trải nghiệm tốt nhất, phát triển lớn mạnh và gắn kết hơn nữa.

Trong thời gian tới, Tốc Chiến sẽ tiếp tục ra mắt các nội dung mới trong phiên bản 7.1, với điểm nhấn là hai vị tướng mới Taliyah và Skarner. Để cập nhật những thông tin mới nhất và đầy đủ về tựa game LMHT: Tốc Chiến, có thể theo dõi tại Fanpage Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến.