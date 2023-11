Liên minh xanh Saigontel hợp tác xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tại TP.HCM

Tại Tọa đàm bàn tròn kết nối doanh nghiệp Mỹ và các địa phương Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức tại San Francisco (Hoa Kỳ) bên lề Tuần lễ cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, đại diện UBND TP.HCM và Liên minh xanh Saigontel đã ký thỏa thuận ghi nhớ nghiên cứu, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo do khối tư nhân đầu tư tại Khu công nghệ cao TP.HCM.

Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước, đại diện UBND TP.HCM và Liên minh xanh Saigontel trao thỏa thuận nghiên cứu, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo SGT

Trung tâm dự kiến bao gồm các cấu phần cơ bản như: Trung tâm Điều hành tăng trưởng xanh; Trung tâm tư vấn về giảm thải và tín chỉ các-bon; Đào tạo nhân lực, đặc biệt là nhân lực sản xuất chip bán dẫn và công nghệ cao; Trung tâm phát triển, thiết kế chip và công nghệ cao; Trung tâm công nghệ sinh học…



Cũng trong Tuần lễ APEC, Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào TP.HCM 2023 đã diễn ra vào ngày 16.11 do ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch TP.HCM chủ trì và khách mời bao gồm chính quyền thành phố San Francisco, Hội đồng doanh nghiệp lớn vì an ninh quốc gia (Business Executives for National Security, BENS), Hiệp hội đất hiếm Hoa Kỳ (American Critical Minerals Association, ACMA), Hiệp hội công nghiệp bán dẫn (Semiconductor Industry Association, SIA), Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies, CSIS), Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ (US-ASEAN Business Council, US-ABC), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ quốc gia (National Small Business Association, NSBA), Tập đoàn Ampere Computing, Exmar, và các quan khách tham dự Hội nghị APEC 2023.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi đã có bài phát biểu về thu hút đầu tư lĩnh vực công nghệ cao của thành phố. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các quan khách chứng kiến Liên minh xanh Saigontel ký kết với các thành viên hiệp hội chip bán dẫn, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo như Context Labs, Semiconductor Industry Association, Corner Stones Group, E-mobility, Solis Power nhằm thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang có nhu cầu mở rộng kinh doanh tại Việt Nam vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo do Liên minh xanh đề xuất đầu tư tại Khu công nghệ cao thành phố.

Cũng tại hội nghị, Ngân hàng thế giới (WB) và National Small Business Association (NSBA) đã bày tỏ sự tin tưởng và quan tâm trong việc tham gia vào liên minh trong việc thực hiện tư vấn triển khai lộ trình giảm thiểu phát thải tại các địa phương, và sự hỗ trợ của NSBA trong việc triển khai thực hiện trung tâm đổi mới sáng tạo tại TP.HCM...