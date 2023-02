Liên quan một bài báo, phóng viên ngành công an bị đe dọa 'giết cả nhà'

Ngày 12.2, Công an P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho biết đang phối hợp Công an Q.Sơn Trà để điều tra làm rõ vụ phóng viên ngành công an trình báo bị đe dọa giết cả nhà.



Trước đó, ông H.V.Q (bút danh H.Q, 38 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông), hiện là phóng viên Chuyên đề Công an TP.HCM (Báo Công an nhân dân) đến công an phường trình báo việc bị đe dọa giết cả nhà.

Phóng viên H.Q trình báo vụ việc tại Công an P.Nại Hiên Đông NGUYỄN TÚ

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11.2, phóng viên H.Q nhận được cuộc gọi từ số máy 0917279779. Một người đàn ông liên tục chửi thề với lời lẽ tục tĩu, đe dọa "giết cả nhà", nhất là phóng viên và vợ con.

"Tao giết cả nhà mày đó nghe Q! Tao đập chết mày như một con chó; tao không đánh được mày thì tai nạn ô tô, xe máy với mày; mày sẽ tai nạn chết thôi; không mày thì con mày nhé!" – người đàn ông đe dọa.

Người đàn ông có những lời đe dọa đó còn tự xưng là doanh nghiệp, giới thiệu là anh của bà T.T.H (40 tuổi, ngụ đường 2 Tháng 9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), là một người liên quan trong bài báo mà phóng viên H.Q đã viết đăng trên Chuyên đề Công an TP.HCM (Báo Công an nhân dân).

Người này cũng nói nguyên nhân đe dọa phóng viên là vì bài báo nêu trên.

Theo phóng viên H.Q, nội dung bài báo nói đến mâu thuẫn trong việc cho vay tiền giữa bà T.T.H và bà L.T.N (39 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn), số tiền vay mượn hàng chục tỉ đồng.



Khi bị đe dọa, phóng viên H.Q trả lời qua điện thoại: "Xin lỗi không biết anh là ai. Nếu có việc gì đó phản ánh, khiếu nại thì anh gửi đơn thư đến cơ quan chức năng, đến tòa soạn".

Khi phóng viên H.Q yêu cầu người đàn ông không được đe dọa vợ con, người thân, ai làm nấy chịu... thì người này tiếp tục đe dọa đã biết nhà cửa của phóng viên.

Người này liên tục chửi bới nặng nề suốt 7 phút, còn nói đang quay video trong lúc dọa giết phóng viên H.Q và sẽ đăng lên Facebook, đồng thời tự xưng "nắm công an, viện kiểm sát trong lòng bàn tay".

Sau khi bị đe dọa giết cả nhà, phóng viên H.Q đã báo cáo, viết đơn trình báo Tòa soạn Ban Chuyên đề Công an TP.HCM (Báo Công an nhân dân), Hội Nhà báo TP.HCM, thiếu tướng Vũ Xuân Viên (Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng) và Công an P.Nại Hiên Đông, Công an Q.Sơn Trà…