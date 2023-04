Liên quan vụ việc chửi bới ca sĩ nhí Bảo An, người bị tố: Lộn số rồi!

Theo thông tin từ gia đình, ca sĩ Bảo An giọng ca Xúc xắc xúc xẻ bị một người phụ nữ lạ nhắn tin, gọi điện chửi bới, xúc phạm, vụ khống giật chồng và đe dọa tạt a xít. Sự việc kéo dài từ tháng 1.2023 đến nay khiến cha mẹ và ca sĩ nhí hoang mang, lo lắng.

Cụ thể, anh Nguyễn Ngọc Long, cha của Bảo An cho biết, một người phụ nữ lạ liên tục chia sẻ thông tin sai sự thật, vu khống ảnh hưởng đến nhân phẩm và danh dự của giọng ca Xúc xắc xúc xẻ trên fanpage nhà trường, nơi nữ ca sĩ đang học. Không chỉ lăng mạ nữ ca sĩ trên mạng xã hội, người này còn gửi tin nhắn với nội dung tục tĩu cho bạn bè, người quen và người hâm mộ của Bảo An với nội dung tương tự, vu khống nữ ca sĩ nhí có quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình.

Ca sĩ Bảo An bị một người phụ nữ lạ nhắn tin, gọi điện chửi bới, xúc phạm, vụ khống giật chồng và đe dọa tạt a xít.

Không chỉ vu khống, người phụ nữ này còn đe dọa sẽ tạt a xít Bảo An khi đi học khiến cô bị sốc, lo sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngoài ra, giọng ca 17 tuổi đang trong thời gian chuẩn bị thi cử nên gia đình càng thêm lo lắng.

Hiện gia đình Bảo An đã thu thập chứng cứ và lập vi bằng các nội dung tin nhắn, cuộc gọi vu khống, xúc phạm con gái mình để gửi đơn tố cáo đến công an xử lý.

Bảo An sinh năm 2006, cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc từ khi còn nhỏ. Đặc biệt, bài hát Xúc xắc xúc xẻ do Bảo An thể hiện đạt gần 300 triệu view trên YouTube.

Ngoài ca hát, Bảo An còn làm MC và đóng phim. Cô tham gia một số bộ phim, sitcom như Cưới chạy kịp xuân, Bếp của mẹ, Xin đừng bỏ con mẹ ơi…