Liên tiếp 2 cụ ông đi lạc trong rừng ở Huế, đều mang theo vàng

Ngày 6.5, Công an xã Hưng Lộc, thành phố Huế cho biết đơn vị vừa kịp thời phối hợp với người dân địa phương cứu giúp một cụ ông đi lạc trong rừng keo trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 5.5, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi đang di chuyển vô định tại khu vực rừng keo ven tỉnh lộ 15B. Thời điểm tiếp cận, cụ ông có biểu hiện mệt mỏi, đi đứng không vững và lả đi vì đói. Ngay sau đó, người dân gửi tin báo đến Công an xã Hưng Lộc.

Ông Quang tại thời điểm được lực lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã Hưng Lộc hỗ trợ ẢNH: ĐẮC LỰC

Nhận được tin báo, thượng tá Vũ Thanh Tùng, Trưởng công an xã Hưng Lộc, đã chỉ đạo ông Hồ Đắc Lực (cán bộ Tổ bảo vệ an ninh, trật tự xã) và một số cán bộ khác lập tức có mặt tại hiện trường để hỗ trợ.

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, ông Lực cho biết: "Lúc đó trời đã tối mịt, khu vực rừng keo gần tỉnh lộ 15B lại không có nhà dân. Khi tôi đến nơi, cụ ông đã rất yếu, nằm một mình trong khu rừng tràm. Tôi quyết định đưa cụ về nhà mình gần đó, cho uống 2 bịch sữa và ăn 1 gói mì để cụ hồi sức".

Qua xác minh nhanh, lực lượng chức năng xác định cụ ông tên là Nguyễn Quang (trú tại xã Vinh Lộc), đã ra khỏi nhà 3 ngày qua.

Sợi dây chuyền vàng cùng tiền được ông Quang mang theo bên người ẢNH: ĐẮC LỰC

Đáng chú ý, dù tinh thần không ổn định và không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, nhưng trên người ông Quang vẫn đang đeo một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng.

Tối cùng ngày, Công an xã Hưng Lộc đã liên hệ với Công an xã Vinh Lộc để thông báo cho gia đình lên đón cụ ông về chăm sóc. Gặp lại người thân, gia đình ông Quang xúc động, bày tỏ sự cảm kích đối với việc làm kịp thời của Công an xã Hưng Lộc.

Người nhà cho biết, sợi dây chuyền mà ông Quang đeo là vàng, được ông giữ từ rất lâu. Ông Quang hiện không ổn định về tâm lý, thường xuyên bỏ đi khỏi nhà, gia đình đã đăng bài trên các trang mạng xã hội để tìm kiếm ông suốt những ngày qua.

Đáng chú ý, đây là sự việc sự trùng hợp tại địa bàn xã miền núi này. Chỉ cách đó đúng 9 ngày, Công an xã Hưng Lộc cũng đã giải cứu thành công một trường hợp cụ ông đi lạc trong rừng, trên người có 1 lượng vàng SJC.

Trước đó, ngày 27.4, Công an xã Hưng Lộc cũng đã kịp thời hỗ trợ 1 cụ ông đi lạc vào rừng keo ẢNH: QUÝ LÂM

Cụ thể, trưa 27.4, người dân thôn Hòa Lộc trong lúc đi làm rẫy đã phát hiện một cụ ông nằm lả bên vệ đường dẫn vào nhà bảo vệ đập phụ thuộc hồ thủy điện Tả Trạch. Bên cạnh cụ là chiếc xe máy. Cụ ông lúc này đã kiệt sức và có dấu hiệu ngất xỉu vì đói khát.

Ông Hồ Đắc Lực cũng chính là người trực tiếp tham gia cứu hộ cả hai vụ việc. Bất ngờ hơn, khi kiểm tra người cụ ông để tìm thông tin liên lạc, ông Lực và lực lượng chức năng phát hiện ngoài tiền mặt và giấy tờ, cụ ông còn mang theo một thỏi kim loại nghi là vàng.

Thời điểm này, ông Sơn mang theo bên mình 1 lượng vàng SJC 9999 ẢNH: ĐẮC LỰC

Cụ ông đi lạc trong rừng keo kiệt sức: Trên người có tài sản nghi vàng SJC

Cụ ông sau đó được xác định là Đỗ Hữu Sơn (79 tuổi, trú đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế). Ngay sau khi sức khỏe cụ Sơn ổn định, Công an xã Hưng Lộc đã đưa cụ về nhà và bàn giao số tài sản trên cho người thân.

Gặp lại ông cụ, gia đình cụ Sơn đã vô cùng xúc động trước sự tận tâm của các cán bộ chiến sĩ và người dân xã Hưng Lộc. Liên quan đến thỏi kim loại này, qua xác minh cùng gia đình, đây là vàng miếng SJC 9999.