Liên tiếp cháy bãi xe, Công an TP.HCM cảnh báo nguy cơ từ gara, chành xe

Nhằm chủ động phòng ngừa hiểm họa cháy nổ, Công an TP.HCM đã tăng cường đợt cao điểm kiểm tra và tuyên truyền về an toàn PCCC bến bãi, các xưởng sửa chữa và điểm trung chuyển hàng hóa trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM, thời gian qua trên địa bàn và khu vực lân cận liên tiếp xảy ra các vụ hỏa hoạn tại các bãi xe, gara gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Lực lượng chức năng tuyên truyền PCCC ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Điển hình vào tối 3.8, vụ cháy tại bãi xe máy cũ trên đường Nguyễn Tri Phương (phường Dĩ An) đã thiêu rụi hơn 50 phương tiện.

Trước đó, sáng 17.5, 3 xe đầu kéo container đang đậu tại bãi xe cạnh đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) cũng bị ngọn lửa bùng lên thiêu rụi hoàn toàn.

Trước thực trạng trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 (PC07) đã phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông tổ chức tuyên truyền an toàn PCCC cho các đơn vị vận tải và hành khách.

Chiều 30.9, lực lượng chức năng đã trực tiếp phát tờ rơi, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống cho hơn 300 hành khách cùng đại diện hàng loạt nhà xe lớn như Phương Trang, Thành Công, Kim Lý, Kim Ngân, Tân Hưng, Đại Nghĩa... tại Bến xe Miền Đông cũ.

Cơ quan công an đánh giá gara ô tô, chành xe và bến bãi là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn rất cao do tập trung mật độ lớn xe cơ giới, tồn chứa nhiều xăng dầu, hóa chất, ắc quy và vật liệu dễ bắt lửa. Bên cạnh đó, các hoạt động gia công cơ khí, hàn cắt kim loại hay kích điện ắc quy nếu lơ là quy trình kỹ thuật rất dễ phát sinh tia lửa điện dẫn đến cháy nổ thảm khốc.

Kỹ năng thoát hiểm trên xe khách bị tai nạn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG

Để loại trừ hiểm họa, lực lượng PCCC yêu cầu các chủ doanh nghiệp, đơn vị vận tải phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định an toàn: