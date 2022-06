Liên tiếp phá chuyên án ma túy số lượng cực lớn

Biểu dương 4 chuyên án

Theo C04, cả nước hiện có 217.059 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và 59.537 người mới sử dụng ma túy.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy toàn quốc đã triệt phá 10.816 vụ; bắt 16.381 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ 397 kg heroin, 838 kg ma túy tổng hợp, 71 kg cần sa cùng nhiều vật chứng liên quan; đấu tranh, triệt xóa 204 điểm, 20 tụ điểm phức tạp về ma túy; bắt giữ 195 đối tượng truy nã về ma túy.

C04 đã biểu dương 4 chuyên án (0856L, 222H, 522Q và 268K) triệt phá số lượng ma túy lớn; thu hàng trăm ki lô gam ma túy các loại.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Đối với chuyên án 0856L, tháng 11.2021, khi phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua ngả Nghệ An về nước tiêu thụ, C04 đã xác định đường dây này do Trần Thị Mậu (53 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đức (56 tuổi, cùng trú H.Đô Lương, Nghệ An) cầm đầu. Giúp sức cho Mậu và Đức còn có nhiều người khác. Ma túy được Mậu, Đức đặt mua từ một người Lào, sau đó tập kết về khu vực biên giới H.Anh Sơn (Nghệ An) rồi đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong chuyên án này, C04 cùng các lực lượng liên quan đã khởi tố, bắt 9 bị can; thu giữ 64 kg ma túy các loại cùng nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Đối với chuyên án 222H, tháng 1.2022, C04 phát hiện khách sạn Family 88888 (P.Tân Hồng, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) là tụ điểm sử dụng chất ma túy nên đã phối hợp cùng công an địa phương triệt phá. Tuy nhiên, sau khi bị xử lý, khách sạn này vẫn tiếp tục chứa chấp việc sử dụng ma túy trái phép với hình thức tinh vi hơn.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 9.4, C04 cùng công an địa phương huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ kiểm tra, phát hiện 221 khách và nhân viên tại 26 phòng đang sử dụng ma túy; trong đó có 186 người dương tính với chất ma túy. Công an đã khởi tố 66 bị can về các tội “mua bán trái phép chất ma túy”, “tàng trữ trái phép chất ma túy”, “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng chất ma túy”; thu giữ nhiều vật chứng liên quan.





Với chuyên án 522Q, sau khi phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ Đức về VN, ngày 13.5, C04 đã chủ trì, phối hợp với Công an TP.Đà Nẵng, Quảng Bình… vào cuộc triệt phá. Đường dây này lợi dụng hoạt động vận chuyển hàng hóa từ các doanh nghiệp để chuyển ma túy qua đường hàng không về VN tiêu thụ.

Các đối tượng giấu ma túy vào hộp bánh kẹo, mỹ phẩm, quà tặng… sau đó đóng thành các kiện hàng ghi tên người nhận, địa chỉ và số điện thoại ảo. Trong đường dây này, C04 đã bắt giữ 11 người, thu giữ hơn 50 kg ma túy các loại.

Còn với chuyên án 268K, lực lượng công an đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển hơn 100 kg ma túy các loại từ Campuchia về TP.HCM tiêu thụ. Đến nay, C04 đã bắt giữ 7 người, thu 115 kg ma túy cùng nhiều tang vật. C04 cho biết đường dây này do một người ở Campuchia cầm đầu. Thông qua mạng xã hội, người này chỉ đạo Trần Văn Hải (52 tuổi) và Nguyễn Thành Vinh (55 tuổi, cùng trú TP.HCM) nhận ma túy và phân phối cho các chân rết.

Các đối tượng tập kết ma túy tại kho hàng ở số 7 Tôn Thất Thuyết (Q.4, TP.HCM), sau đó chia nhỏ rồi bán cho Trần Trọng Khôi, Lê Minh Hảo, Trần Ngọc Diệp (vợ của Hảo; cả 3 cùng 30 tuổi, cùng trú TP.HCM) và các đối tượng khác. Ngày 4.6, C04 cùng các lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Vinh đang vận chuyển 6 bao tải chứa 100 kg ma túy tại khu vực xã Phú Xuân (H.Nhà Bè, TP.HCM); Hải đang vận chuyển 1 kg ma túy tổng hợp. Khám xét kho hàng tại số 7 Tôn Thất Thuyết, công an thu giữ thêm 3 kg ma túy và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, ngày 5.6 công an bắt quả tang Hảo và một đối tượng đang giao nhận ma túy, thu giữ 100 gói ma túy. Khám xét nơi ở của vợ chồng Hảo, Diệp, công an thu giữ thêm 10 kg ma túy. Đến ngày 6.6, công an tiếp tục bắt giữ Trần Trọng Khôi cùng Lý Phạm Thanh Giàu (17 tuổi, trú TP.HCM, đàn em của Khôi); thu giữ 1 kg ma túy “đông trùng”, 269 gói ma túy hiệu Mecedes, 300 g ketamin và 1 khẩu súng bắn đạn cao su...