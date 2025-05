Liên tiếp xảy ra nhiều ca tai biến thẩm mỹ, làm sao phòng tránh?

Cẩn trọng khi can thiệp lên cơ thể

Bác sĩ chuyên khoa 1 Đường Hùng Mạnh, Khoa Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết các trường hợp tai biến thẩm mỹ không chỉ xảy ra trong thời gian gần đây mà đã có từ rất lâu. Các cơ sở làm đẹp không được cấp phép thường hoạt động lén lút, không đảm bảo các quy trình an toàn, sử dụng các sản phẩm chưa được cấp phép để tăng lợi nhuận. Cùng với đó là những cơ sở này thường mang tính thời vụ, thiếu đi sự đầu tư bài bản về trang thiết bị và nhân sự vận hành.

Nhu cầu làm đẹp nói chung và phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng ngày càng tăng Ảnh: AI

Nhiều cơ sở thẩm mỹ không có đủ trang thiết bị và nhân viên được đào tạo bài bản để xử lý các tình huống khẩn cấp. Do đó, khi xảy ra biến cố bất ngờ, các cơ sở không được cấp phép hoạt động thường lúng túng và chậm trễ dẫn đến tình trạng người bệnh biến chứng nặng nề hơn.

Bác sĩ Mạnh cho biết, nhu cầu làm đẹp nói chung và phẫu thuật thẩm mỹ nói riêng ngày càng tăng. Xã hội phát triển kéo theo nhu cầu và một phần là áp lực khiến cho người ta phải tìm cách làm cho mình đẹp hơn, chỉn chu hơn trong mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhu cầu ngày càng tăng và thiếu đi sự tìm hiểu kỹ lưỡng là yếu tố then chốt để tình trạng "thẩm mỹ dỏm" có cơ hội nở rộ. Nhiều người trở nên quá dễ dãi để người khác can thiệp lên cơ thể mà không tìm hiểu kỹ xem đó là ai, có được đào tạo không.

Làm gì để phòng tránh tai biến thẩm mỹ?



Theo bác sĩ Đường Hùng Mạnh, sốc phản vệ là tình trạng khẩn cấp và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, việc cấp cứu sai không đơn thuần là "vô ích" mà còn làm chậm thời gian vàng, làm giảm khả năng cấp cứu thành công. Tất cả các bác sĩ được cấp chứng chỉ hành nghề đều được đào tạo để cấp cứu sốc phản vệ. Do đó câu trả lời không phải là cấp cứu thế nào mà là làm đẹp ở đâu.

Thạc sĩ - bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện thẩm mỹ Nam An, cho biết gần đây, Sở Y tế TP.HCM đã tập huấn các lớp về an toàn phẫu thuật cũng như an toàn trong thẩm mỹ, nhằm giúp các bác sĩ thẩm mỹ biết cách xử trí các biến chứng đáng tiếc.

Theo bác sĩ Tuấn, thẩm mỹ an toàn bao gồm các yếu tố sau đây:

Người bệnh, khách hàng an toàn: Khách hàng phải có trách nhiệm cho bác sĩ biết trước những bệnh đang mắc của bản thân, không che giấu khi đi làm đẹp.

Bác sĩ an toàn: Bác sĩ phải được đào tạo chuyên môn, có chứng chỉ hành nghề và đăng ký hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngoài chuyên môn, bác sĩ hành nghề cần được trang bị kiến thức về cấp cứu nội khoa để xử trí những biến chứng sốc có thể xảy ra khi hoạt động chuyên môn.

Cơ sở an toàn: Là cơ sở phải được cấp phép hoạt động, có người chịu trách nhiệm chuyên môn, hoạt động khám chữa bệnh chuyên khoa và chỉ được thực hiện những kỹ thuật đã được đăng ký. Cơ sở cũng phải trang bị các phương tiện cấp cứu nội khoa; nhân viên cơ sở được huấn luyện kỹ năng cần thiết.

Bác sĩ Mạnh cho biết, hiện tại sở y tế các tỉnh thành đều có cổng thông tin điện tử và số hotline, khi cần hoặc khi cần kiểm tra, đối chiếu thông tin cơ sở thẩm mỹ bạn có thể sử dụng kênh này. Ngoài ra, hầu hết các bệnh viện lớn đều có khoa phẫu thuật thẩm mỹ và trực tiếp do các bác sĩ, chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực hiện. Để an toàn cho bản thân, bạn hãy chọn cơ sở làm đẹp uy tín, hợp pháp...