Liên tục xảy ra tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết: Do ý thức hay do hạ tầng?

Trong vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xảy ra rạng sáng 28.3, xe tải BS 50H - 184.21 tông vào phía sau xe đầu kéo kéo theo rơ moóc BS 29R - 022.70 đang lưu thông cùng chiều phía trước (theo hướng từ Phan Thiết ra Vĩnh Hảo). Tại hiện trường, tài xế xe tải BS 50H - 184.21 là anh Võ Văn Ph. (34 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) tử vong ngay trong cabin xe.

Trước đó, cũng xảy ra hàng loạt vụ tai nạn giao thông dẫn đến chết người trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết sau hơn 1 năm đưa vào khai thác, vận hành.

Xe tải bị tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vào rạng sáng 28.3, khiến tài xế tử vong

D.T.

Do ý thức người tham gia giao thông...

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Ban quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cho biết, hiện nay, tuyến cao tốc này đã bàn giao tạm thời cho Liên danh Công ty 238 và Công ty 886 Thành Nam để vận hành.

"Toàn tuyến hiện nay cơ bản hoàn thiện tất cả các công đoạn về hạ tầng theo thiết kế cũng như hoàn thành việc đổi bảng vận tốc từ 80 km/giờ lên 90 km/giờ từ trước Tết Nguyên đán. Ngoài việc vận hành tạm thời tuyến cao tốc này của liên danh trên còn có sự giám sát, tuần tra liên tục của Đội 6, thuộc Cục CSGT (Bộ Công an). Tuy nhiên, không hiểu sao, tai nạn giao thông trên tuyến này xảy ra khá nhiều", ông Huy bày tỏ.

Có thể điểm lại một số vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Mới đây nhất, ngày 1.3, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn qua xã Hồng Liêm, H.Hàm Thuận Bắc) khiến một tài xế xe tải (trú Khánh Hòa) tử vong trong cabin và một phụ xe bị thương nặng.

Trước đó, ngày 4.1, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại vị trí thuộc xã Phan Hòa (H.Bắc Bình), khi xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ TP.Phan Thiết đi Vĩnh Hảo tông vào xe đầu kéo khác chạy cùng chiều phía trước, khiến tài xế xe phía sau tử vong.

Trong vụ tai nạn này, lực lượng cứu hộ của Công an Bình Thuận phải dùng cần cẩu kéo xe phía sau ra (do dính vào xe phía trước - PV) để đưa thi thể người gặp nạn ra ngoài. Theo thống kê, đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thứ 8 làm chết 5 người trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km. Trong đó, chủ yếu đều do xe phía sau tông vào xe chạy phía trước.

Theo nhận định của chủ đầu tư cao tốc, "điều đó cho thấy nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn này là ý thức chủ quan của người lái xe khi tham gia lưu thông trên cao tốc".

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến một tài xế tử vong ngày 1.3 D.T

... hay do hạ tầng ?

Trong khi đó, theo nhận định của một tài xế container chở thanh long ra phía bắc, thường lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tuyến cao tốc này chỉ có 2 làn xe, rất hẹp. "Khi 2 xe container chạy song song nhau, xe nọ cách xe kia chỉ 40 cm, chỉ cần đánh lái lệch một tí là dính nhau liền", tài xế này chia sẻ và cho rằng tai nạn rình rập bất cứ lúc nào nếu tài xế lơ là khi lưu thông trên cao tốc.

Anh Nguyễn Lung (trú H.Bắc Bình) cho rằng, kể từ khi tuyến cao tốc này được nâng lên 90 km/giờ thì có vẻ tai nạn xảy ra nhiều hơn (?). Tuy nhiên, một CSGT Công an tỉnh Bình Thuận không đồng ý với nhận định này. Vị CSGT cho rằng, chủ yếu là ý thức của tài xế, chủ quan khi điều khiển xe trên cao tốc. Tuy nhiên, vị cán bộ CSGT này thừa nhận, tuyến đường hẹp, chỉ có 2 làn xe, không có làn cho xe dừng khẩn cấp "cũng là một trong các nguyên nhân dẫn đến rủi ro khi tai nạn xảy ra".

Vụ tai nạn giao thông vào ngày 4.1 trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến một tài xế tử vong. Tại hiện trường, đầu xe biến dạng, nát bét... Q.H.

Hiện nay, trên cả 2 tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đi qua Bình Thuận và Đồng Nai (gần 200 km) đều không có bất cứ trạm dừng nghỉ nào. "Điều này có nghĩa là tài xế có thể chạy thời gian dài không được nghỉ, gây ra mệt mỏi, buồn ngủ cũng là một nguyên do gây ra các vụ tai nạn mà xe phía sau tông vào xe phía trước", một cán bộ công an chia sẻ.

Theo cán bộ công an này, tài xế tham gia lưu thông trên cao tốc chạy với tốc độ rất cao (từ 90 - 120 km/giờ) phải hết sức cảnh giác, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn cần thiết để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.