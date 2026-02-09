Liêu Bích Nhi và Trần Hào: Từ tình cũ trở thành 'đối thủ' trên thương trường

Ngôi sao TVB Trần Hào có niềm đam mê đặc biệt với cà phê và đã biến sở thích này thành sự nghiệp kinh doanh. Trong giai đoạn cao điểm, anh từng sở hữu tới 6 quán cà phê, được nhiều đồng nghiệp trong giới giải trí nhiệt tình quảng bá. Đến nay, dù chỉ còn 4 cửa hàng tiếp tục hoạt động, việc duy trì được mô hình kinh doanh trong bối cảnh kinh tế khó khăn vẫn được xem là tín hiệu đáng mừng.

Mối duyên cũ và cuộc cạnh tranh mới trên thị trường cà phê

Về phía Liêu Bích Nhi, những năm gần đây cô hầu như không còn tham gia đóng phim mà tập trung xây dựng hình ảnh nữ doanh nhân. Trước đó, cô từng lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh rượu vang và đạt được những kết quả nhất định.

Liêu Bích Nhi trực tiếp làm gương mặt đại diện cho thương hiệu cà phê đóng lon do mình làm chủ, được quảng bá theo định hướng tốt cho sức khỏe Ảnh: Instagram berniceliuofficial

Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Gần đây, cô trực tiếp trở thành gương mặt đại diện để quảng bá cho dòng cà phê đóng lon do mình làm chủ. Sản phẩm này được định vị theo hướng tốt cho sức khỏe nhằm thu hút nhóm khách hàng đô thị quan tâm tới lối sống lành mạnh.

Trong đoạn video giới thiệu, Liêu Bích Nhi cho biết cà phê của cô có thành phần từ gừng, nghệ, tiêu đen, quế và các loại thảo mộc khác, được cho là có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu. Cô cũng tự mình nếm thử sản phẩm. Dù hương vị ra sao chưa thể kiểm chứng, nhưng qua biểu cảm, có thể thấy cô khá hài lòng.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, không ít cư dân mạng đặt câu hỏi liệu Liêu Bích Nhi có đang "đánh trực diện" vào lĩnh vực kinh doanh của Trần Hào, biến mối quan hệ tình cũ thành sự cạnh tranh thương mại.

Trước những nghi vấn này, Liêu Bích Nhi đáp trả ngắn gọn bằng chín chữ: "Cà phê của tôi không phải loại bình thường". Câu trả lời được cho là mang hàm ý so sánh, thậm chí khiến nhiều người liên tưởng tới việc cô ngầm chê cà phê của Trần Hào.

Sau đó, cô giải thích rằng sản phẩm của mình là cà phê đóng lon, không phải cà phê nóng pha từ hạt xay. Liêu Bích Nhi cũng cho biết cô không thích uống cà phê nóng hay cà phê lạnh, mà cà phê lon ở nhiệt độ thường mới là lựa chọn phù hợp nhất.

Mối quan hệ giữa Liêu Bích Nhi và Trần Hào từng tiêu tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông Ảnh: Sohu

Thực tế, mỗi người một gu thưởng thức. Có người đề cao sự tiện lợi của cà phê đóng lon, trong khi không ít người cho rằng cà phê không pha chế trực tiếp thì thiếu "linh hồn" và mất đi bản chất vốn có.

Việc hai người từng là người yêu nay cùng xuất hiện trên thị trường cà phê khiến cư dân mạng không khỏi tò mò, bàn tán xem "cuộc chiến cà phê" này rốt cuộc sẽ ngã ngũ ra sao.

Nhìn lại quá khứ của Liêu Bích Nhi, khi mới gia nhập làng giải trí, cô từng được ưu ái với nhiều cơ hội. Nếu kiên trì theo đuổi con đường diễn xuất, nhiều người tin rằng cô đã có thể đạt được vị trí cao hơn.

Liêu Bích Nhi từng tham gia các bộ phim đình đám của TVB như Gia đình vui vẻ, Quy luật sống còn, Tranh quyền đoạt vị. Dù diễn xuất khi đó còn non trẻ, cô vẫn được đánh giá cao nhờ ngoại hình và độ nhận diện. Trong đời sống riêng, cô từng công khai hẹn hò với hai nam diễn viên là Lưu Khải Uy và Trần Hào.

Sau khi rời xa làng giải trí, Liêu Bích Nhi hiện tập trung vào kinh doanh, xây dựng hình tượng nữ doanh nhân độc lập Ảnh: Instagram berniceliuofficial

Sau khi chia tay Trần Hào, Liêu Bích Nhi liên tục vướng tin đồn tình cảm với nhiều doanh nhân giàu có. Điều này khiến cô không ít lần bị gắn mác thực dụng tham tiền. Trong khi đó, Trần Hào lại gặt hái thành công cả trong sự nghiệp lẫn hôn nhân, khiến dư luận từng cho rằng anh may mắn khi không tiến tới hôn nhân với cô.

Những năm gần đây, Liêu Bích Nhi sống kín tiếng hơn. Cô quay lại con đường học vấn, theo học tại một trường kinh doanh danh tiếng ở Pháp, sau đó đầu tư vào các lĩnh vực như mua trang trại rượu vang và mở quán bar. Dù tuyên bố đang độc thân, cuộc sống của cô vẫn được cho là khá sung túc và ổn định.