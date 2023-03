Liêu Hà Trinh: Tôi cưới được ông xã Việt kiều nhờ ứng dụng hẹn hò

Liêu Hà Trinh kể sau nhiều cuộc tình đau khổ, cô tìm thấy "một nửa" của mình trên ứng dụng hẹn hò BTC

Dù hoạt động năng nổ trong showbiz nhưng Liêu Hà Trinh gây bất ngờ khi tiết lộ từng dùng ứng dụng hẹn hò để tìm bạn đời. Nữ MC cho biết sau nhiều thăng trầm tình trường, cô nghe lời giới thiệu của bạn bè để tìm đối tượng mới nhờ đó gặp gỡ và nên duyên cùng người đàn ông hiện tại.

"Nhìn vẻ ngoài tôi có vẻ lãng đãng nhưng tâm hồn rất lý trí. Tôi dùng não chứ không dùng tim để yêu. Sau khi nếm trải nhiều thất bại của những mối tình tuổi trẻ, tôi nghĩ rằng mình cần có một con đường khác", cô tiết lộ.

Liêu Hà Trinh cho biết cô lần đầu gặp Đăng Khoa vào ngày Noel sau khi cả hai biết nhau trên ứng dụng hẹn hò. Từ đây, họ làm quen và bị thu hút bởi cả hai có nhiều điểm chung. Anh cũng là người đầu tiên cô đồng ý gặp gỡ từ khi sử dụng ứng dụng này. Nữ MC nói cuộc gặp của họ khá "chớp nhoáng" vì ngay ngày hôm sau, anh đã bay về Hà Lan.

Liêu Hà Trinh quyết định "mở lòng" sau thất bại trong tình trường

Liêu Hà Trinh kể: "Cuộc gặp gỡ đó đã mang lại cho tôi rất nhiều sự thoải mái. Tôi đã quen với việc kết nối với người khác từ lạ thành quen. Hôm đó, tôi đã đưa cho bạn rất nhiều câu hỏi gợi mở, giống như trao cho bạn cơ hội nói ra những điều bạn suy nghĩ mà thôi".

Sau cuộc hẹn đầu tiên, cả hai vẫn giữ liên lạc. Đặc biệt, dù đã về Hà Lan nhưng Đăng Khoa rất quan tâm khi thường xuyên nhắn tin hỏi han cô. Anh còn gọi điện thoại chúc mừng cô những dịp đặc biệt. Điều khiến nữ MC nhận ra anh phải lòng cô là khi chàng Việt kiều liên tục cập nhật cuộc sống ở trời Tây, thậm chí là những việc nhỏ nhất cho cô nghe.

Sau thời gian tán tỉnh, Liêu Hà Trinh nhận lời sang Hà Lan du lịch cùng Đăng Khoa. Tại đây, người đẹp bất ngờ khi được gặp gỡ đầy đủ các thành viên trong gia đình anh. Nữ MC nói có thiện cảm với mẹ người yêu vì bà dễ mến, gần gũi và tử tế. Tuy nhiên, Liêu Hà Trinh gặp sự cố "dở khóc dở cười" khi mẹ Đăng Khoa từng gọi nhầm cô bằng tên người yêu cũ của anh.

Liêu Hà Trinh hạnh phúc khi có cuộc sống viên mãn sau khi tình cờ gặp ông xã trên ứng dụng hẹn hò

Mối tình của họ cứ kéo dài và nhận được sự ủng hộ từ gia đình hai phía. Đến năm 2022, Đăng Khoa quyết định về Việt Nam và đi đăng ký kết hôn cùng bạn gái. Tháng 10 cùng năm, họ quyết định lên xe hoa và bắt đầu hành trình xây dựng tổ ấm.

Chia sẻ về cuộc sống sau khi kết hôn, Liêu Hà Trinh nói cô đã thay đổi đến "chóng mặt". Nữ MC tâm sự với Nguyên Khang: "Tôi đã thay đổi 100% so với lúc trước khi lập gia đình. Thời tự do, tôi suy nghĩ độc lập và bay nhảy nhưng sau khi kết hôn, tôi ưu tiên gia đình là số 1. Mình không nên hành hạ nhau bằng việc tranh giành những quyền lợi be bé".

Liêu Hà Trinh cũng nói thêm cô bất ngờ khi phát hiện tính cách mới của chồng. Ngoài đời anh rất chín chắn, nhưng ở nhà lại khá trẻ con và vui vẻ. Vợ chồng cô quyết định chung sống ở Việt Nam. Hiện tại, cả hai chuẩn bị chào đón con đầu lòng. Bà bầu Liêu Hà Trinh duy trì thói quen sống tích cực, ăn uống điều độ để đón ngày vui.