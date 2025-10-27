‘Liều mình’ bỏ nghề cũ, chàng trai có thu nhập cao từ hồ thủy sinh

Thủy sinh được ví như một hệ sinh thái thu nhỏ, nơi từng nhành cây, viên đá, dòng nước và đàn cá cùng tạo nên bức tranh thiên nhiên sống động.

Những năm gần đây, thú chơi hồ thủy sinh ngày càng được nhiều người yêu thích vì mang lại cảm giác thư giãn, giải tỏa căng thẳng.

Nắm bắt xu hướng đó, anh Lư Hoàng Hiệp, 39 tuổi, ở P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ đã mạnh dạn khởi nghiệp từ chính niềm đam mê của mình.

Năm 2010, anh Hiệp tốt nghiệp ngành điện công nghiệp Trường CĐ Nghề Cần Thơ. Sau đó, anh tìm được công việc có thu nhập ổn định tại một công ty điện thoại di động. Năm 2017, anh biết đến thú chơi hồ thủy sinh và bắt đầu tìm hiểu, dần dà đam mê.

Năm 2019, khi công ty nơi anh đang làm việc bị giải thể, anh quyết định khởi nghiệp với mô hình làm bể thủy sinh số vốn đầu tư ban đầu chỉ vẻn vẹn 20 triệu đồng.

Không qua trường lớp đào tạo bài bản, anh Hiệp tự mày mò học từ video, sách báo. Với anh, mỗi hồ thủy sinh không chỉ là sản phẩm kỹ thuật, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật, đòi hỏi sự sáng tạo và cảm xúc.

Cảm hứng lớn nhất thực hiện những tác phẩm độc đáo trong hồ thủy sinh đối với anh Hiệp đến từ cuộc sống, thiên nhiên như cánh rừng, dòng suối, núi, thác nước. Các thiết kế cũng phải làm đầy đủ tiền cảnh, trung cảnh, hậu cảnh để tạo chiều sâu để hài hòa, đẹp mắt. Đặc biệt các loại cá được thả cũng phải tùy theo bố cục, chủ yếu là các loài cá có màu sắc sặc sỡ, bơi theo đàn.

Anh Hiệp lấy cảm hứng từ thiên nhiên, thiết kế hồ thủy sinh hài hòa nhiều lớp và chọn cá sặc sỡ, bơi theo đàn. Ảnh: Duy Tân

Thời gian hoàn thành 1 hồ thủy sinh thường mất 1 ngày, thậm chí vài tuần, tùy thuộc vào kích thước hồ và yêu cầu chi tiết, độ kỳ công của bố cục theo yêu cầu của khách hàng.

Với niềm đam mê các sản phẩm thủy sinh, anh Hiệp còn tự ươm trồng hơn 100 loại cây thủy sinh trên diện tích 500 m2 đất vườn nhà như: dương xỉ, liễu trúc, liễu thơm, hồng liễu, ngọc bích… Ngoài ra, với chuyên ngành điện tử, anh còn tự "chế" ra những thiết bị lọc, quạt giá thành thấp để cung cấp theo nhu cầu của khách hàng.

Hiện mỗi hồ thủy sinh được anh thiết kế có giá từ vài trăm ngàn đến vài chục triệu đồng (tùy kích thước, bố cục, thiết bị). Nhờ đó, mỗi tháng anh có thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng.

Từ niềm đam mê với hồ thủy sinh, anh Hiệp không chỉ thỏa mãn sở thích sáng tạo mà còn có được nguồn thu nhập ổn định. Ảnh: Duy Tân

Ngoài ra, anh còn hướng dẫn những người mới chơi cách chăm sóc hồ thủy sinh để duy trì vẻ đẹp và sự phát triển của hệ sinh thái trong hồ. Nhờ vào sự tận tâm và kinh nghiệm của mình, anh Hiệp đã xây dựng được uy tín trong cộng đồng chơi hồ thủy sinh tại Cần Thơ.