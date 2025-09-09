Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Live ‘Liệu pháp cặp đôi’, phác đồ hiện đại trong điều trị vô sinh nam và nữ

Huỳnh Na
Huỳnh Na
09/09/2025 08:00 GMT+7

Tỷ lệ vô sinh ở nam giới cao tương đương với vô sinh nữ, đều chiếm khoảng 40%, khoảng 20% xuất phát từ cả vợ và chồng hoặc không rõ nguyên nhân; tuy nhiên nhiều nam giới vẫn chủ quan không khám và điều trị sớm.

"Liệu pháp cặp đôi" trong điều trị hiếm muộn là phác đồ khám và điều trị đồng thời cả vợ và chồng để tối ưu cơ hội đậu thai, tiết kiệm thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, với phác đồ này, người bệnh có thể tầm soát, điều trị sớm bệnh lý nam khoa, phụ khoa, cải thiện chất lượng cuộc sống.

20 giờ thứ ba, ngày 9.9.2025, các chuyên gia - bác sĩ - chuyên viên phôi học của IVF Tâm Anh - cơ sở P.Chánh Hưng (Quận 8 cũ) sẽ tư vấn trực tuyến về chủ đề "Liệu pháp cặp đôi, phác đồ hiện đại trong điều trị vô sinh nam - nữ, tăng tỷ lệ thành công". Chương trình được phát sóng trên Website: thanhnien.vn, tamanhhospital.vn, vnvc.vn; Fanpage: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh,  VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn; Youtube: Báo Thanh Niên, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC và Tiktok: Báo Thanh Niên.

Bạn đọc có thể đặt câu hỏi tại đây để được chuyên gia giải đáp. Hotline: 0287.102.6789 - 093.180.6858 (TP.HCM) và 024.3872.3872 - 024.7106.6858 (HN) để nhận tư vấn.

