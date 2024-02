Liệu pháp LED chuẩn y khoa - Hiểu thế nào cho đúng?

Phương pháp điều trị da LED là gì?

LED là từ viết tắt của light-emitting diode được sử dụng từ những năm 1960 nhưng chỉ mới áp dụng trong trị liệu da trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, kể từ đó, đèn LED đã chứng tỏ được những hiệu quả đầy hứa hẹn của mình trong việc giúp lành vết thương và tăng trưởng mô ở người. Có nhiều bước sóng ánh sáng đèn LED khác nhau, tùy thuộc vào độ dài bước sóng. Sự thâm nhập của ánh sáng LED này có thể kích hoạt các quá trình sinh học giúp trẻ hóa và lành thương ở da.

Các bước sóng ánh sáng đèn LED trong điều trị da hiện nay

Ánh sáng xanh lam

Ánh sáng xanh lam có thể làm giảm hoạt động tuyến bã nhờn, vốn là những tuyến nhỏ sản xuất ra chất dầu nhờn trên da. Giảm hoạt động tiết bã nhờn sẽ dẫn đến giảm lượng dầu nhờn trên da, và giúp cải thiện các triệu chứng của mụn trứng cá. Ánh sáng xanh cũng diệt vi khuẩn, nguyên nhân gây viêm trong sinh bệnh học của mụn trứng cá.

Ánh sáng đỏ

TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên cho biết ánh sáng đỏ có thể cải thiện quá trình lành sẹo và các dấu hiệu lão hóa da như nếp nhăn. Ánh sáng đỏ có thể tác động lên nguyên bào sợi, vốn là những tế bào da chịu trách nhiệm sản xuất ra sợi collagen của da. Collagen là một loại protein có trong da và các mô liên kết khác, giữ vai trò trong quá trình lành thương.

Cơ thể sản xuất ít collagen hơn khi tuổi càng cao, dẫn đến những dấu hiệu của lão hóa da. Ánh sáng đỏ cũng giảm hiện tượng viêm ở da và xuyên sâu điều hòa quá trình bài tiết bã nhờn trên da.

Ánh sáng vàng và ánh sáng xanh lá

Ánh sáng vàng và ánh sáng xanh lá giúp giảm đỏ da, phục hồi da nhạy cảm, giảm viêm và phục hồi da sau thủ thuật.

Ánh sáng cận hồng ngoại

Loại ánh sáng này giúp điều trị các tình trạng lão hóa da, lành thương và các chấn thương trên da (ví dụ như trầy xước, bỏng da…).

Ưu thế của LED trong điều trị da liễu

Trong điều trị da liễu có thể kết hợp cùng lúc nhiều loại ánh sáng được tích hợp trong 1 thiết bị LED để có hiệu quả tối ưu. Điều trị đèn LED có thể giúp ích trong nhiều bệnh da, bao gồm: Mụn trứng cá, viêm da, da xỉn màu, trứng cá đỏ, phòng ngừa và cải thiện sẹo, các dấu lão hóa da bao gồm nếp nhăn và đốm nâu, lão hóa da do ánh nắng, giúp lành vết thương nhanh hơn và rút ngắn thời gian nghỉ dưỡng khi phối hợp với các thủ thuật, viêm da cơ địa, vảy nến và các tình trạng viêm da khác.

TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên cho biết một trong những lợi ích chính của điều trị đèn LED là phương pháp này rất an toàn. Theo y văn, điều trị đèn LED có bằng chứng dữ liệu về tính an toàn. Đèn LED không phát ra tia cực tím gây hại cho da, do đó, điều trị đèn LED thích hợp để sử dụng thường xuyên. Không như lột da bằng hóa chất hay điều trị laser, điều trị đèn LED không gây bỏng. Điều trị đèn LED cũng an toàn cho tất cả các loại da và màu da. Hiện nay, đèn LED được ưa chuộng tích hợp trong hầu hết các liệu trình điều trị và trẻ hóa da, vì ứng dụng tính chất giảm viêm và lành thương của đèn LED.

Kết quả tối ưu thường đạt được sau nhiều tuần sau lần điều trị. Điều trị duy trì cũng cần thiết để duy trì được hiệu quả. Vì công nghệ tạo ra thiết bị đèn LED ảnh hưởng đến công suất đèn và hiệu quả, do đó các thiết bị điều trị đèn LED tại nhà thường ít hiệu quả hơn những điều trị chuyên nghiệp chuẩn y khoa. Các thiết bị đèn LED chuẩn y khoa có công suất cao, có nhiều bước sóng để điều trị riêng lẻ hoặc phối hợp các bước sóng để tăng hiệu quả. Hiệu quả của các hệ thống LED này thường đến nhanh, chỉ sau 1 hoặc vài lần chiếu. Điều trị đèn LED phù hợp điều trị mọi vùng da trên cơ thể, bao gồm mặt, tay, cổ, và ngực. Sau điều trị, không cần thời gian nghỉ dưỡng để phục hồi da. Điều trị đèn LED có thể được sử dụng tại cơ sở y tế hay sử dụng thiết bị điều trị tại nhà.

Tại nhà, các thiết bị phát ánh sáng LED có thể tiện dụng hơn vì không cần phải hẹn tái khám. Tuy nhiên, điều trị tại nhà có thể kém hiệu quả hơn điều trị chuyên nghiệp tại cơ sở y tế. Khi sử dụng một thiết bị đèn LED tại nhà, quan trọng là cần phải tuân thủ chính xác hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Những thiết bị này thường có dạng mặt nạ để đắp lên mặt trong nhiều phút, hoặc dạng thanh dài để chiếu lên da.

Nhìn chung, điều trị đèn LED là an toàn do điều trị không xâm lấn và không gây bỏng hay đau. Các tác dụng phụ không mong muốn ngắn hạn rất hiếm. Bệnh nhân có bệnh lý về da nên tư vấn với bác sĩ da liễu trước khi điều trị đèn LED.

Cuối cùng, TS.BS. Nguyễn Thị Hồng Chuyên kết luận điều trị đèn LED là một điều trị an toàn cho nhiều tình trạng da gồm mụn trứng cá, lão hóa da, vết thương da, và một số vấn đề khác. Các nghiên cứu khẳng định hiệu quả của liệu pháp này, cần nhiều lần điều trị duy trì để đạt hiệu quả tối ưu. Điều trị chuyên nghiệp tại cơ sở y tế thường hiệu quả hơn điều trị tại nhà. Do đó, nên đến gặp chuyên gia da liễu để được tư vấn và điều trị bằng hệ thống LED hiện đại chuẩn y khoa.

