Liệu pháp tự nhiên từ hoạt chất fucoidan giúp chăm sóc sức khỏe bền vững

Sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku đạt được nhiều giải thưởng uy tín

Sản phẩm Umi No Shizuku hỗ trợ quá trình điều trị ung thư với thành phần chính là hợp chất Fucoidan chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, tảo nâu Mekabu và tinh chất sợi nấm agaricus được sản xuất tại Nhật Bản, được nhập khẩu và bán chính hãng tại Việt Nam bởi công ty Umi No Shizuku. Sản phẩm có 3 dạng bột, viên và nước, phù hợp với nhiều lứa tuổi, tiện dụng, dễ bảo quản. Giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, hỗ trợ hạn chế quá trình oxy hóa, thích hợp cho người cần nâng cao sức đề kháng, người cần giảm tác hại do hóa trị, xạ trị. Umi No Shizuku được sử dụng rộng rãi tại Nhật Bản và có mặt ở nhiều nước khác. Vì vậy, người dùng có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm.

Fucoidan Umi No Shizuku được sản xuất với quy trình tiên tiến, chất lượng cao từ Nhật Bản

CHƯƠNG TRÌNH QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT CUỐI NĂM 2024

Fucoidan Umi No Shizuku xin cảm ơn Quý khách luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của chúng tôi để đồng hành trên hành trình chăm sóc sức khỏe. Nhân dịp cuối năm, xin gửi tới Quý khách chương trình quà tặng đặc biệt, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để bạn chăm sóc sức khỏe của mình và gia đình với dòng sản phẩm Fucoidan Umi No Shizuku chất lượng cao đến từ Nhật Bản. Chương trình bắt đầu từ ngày 18.11.2024 đến hết 31.12.2024.



Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để không bỏ lỡ cơ hội này!

Để tư vấn và mua hàng chính hãng tại Việt Nam, xin hãy liên hệ Công ty TNHH Umi No Shizuku.

Trụ sở chính: Phòng 3A, tầng 33, tòa nhà tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. Hotline: 0916753108

Chi nhánh miền Bắc: Phòng 1702, tầng 17, tòa nhà Gelex, số 52 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hotline: 0934020210

Độc giả tham khảo chi tiết sản phẩm tại website www.kfucoidan.com.vn hoặc tổng đài miễn phí: 1800558802.

Giấy phép quảng cáo số 00526/2019/ATTPXNQC do Bộ Y tế cấp ngày 29.3.2019.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.