Sẹo lồi là gì?

Không ít người cho rằng sẹo đã hình thành nhiều năm, chai cứng và nổi gồ trên da thì gần như không còn khả năng cải thiện. Tuy nhiên, theo các chuyên gia da liễu, sẹo lồi lâu năm vẫn có thể được điều trị nhằm kiểm soát sự phát triển, giảm độ dày, làm mềm và cải thiện biểu hiện bên ngoài. Điều quan trọng là xác định đúng loại sẹo và lựa chọn phương pháp phù hợp.

Sẹo lồi hình thành như thế nào? Sẹo lồi (keloid) là tình trạng tăng sinh mô xơ quá mức trong quá trình cơ thể phục hồi tổn thương da. Khi vết thương lành, các nguyên bào sợi hoạt động mạnh và sản xuất quá nhiều collagen, khiến mô sẹo phát triển vượt ra ngoài ranh giới tổn thương ban đầu.

Khác với sẹo thông thường, sẹo lồi thường có bề mặt nhẵn, căng bóng, cứng, nổi gồ và có màu hồng, đỏ hoặc sẫm hơn vùng da xung quanh. Một số trường hợp còn xuất hiện cảm giác ngứa, đau, căng tức, đặc biệt khi sẹo tiếp tục phát triển.

Sẹo lồi có thể xuất hiện sau nhiều dạng tổn thương như phẫu thuật, sinh mổ, bỏng, tai nạn, xỏ khuyên, tiêm chích hoặc mụn viêm. Những vị trí thường gặp là ngực, vai, lưng, vùng hàm và dái tai.

Và các bạn cần phân biệt sẹo lồi với sẹo phì đại. Sẹo phì đại cũng nổi gồ, dày và có thể đỏ, nhưng thường chỉ giới hạn trong phạm vi vết thương ban đầu, đồng thời có khả năng tự thoái triển theo thời gian. Trong khi đó, sẹo lồi có thể tiếp tục lan rộng ra vùng da lành và không có khả năng tự xẹp.

Sẹo lồi lâu năm có xẹp được không mà không cần xâm lấn?

Sẹo lồi lâu năm có xẹp được không? Câu trả lời là có thể cải thiện nhưng cần hiểu đúng về mục tiêu điều trị. Sẹo lồi lâu năm thường có cấu trúc mô xơ dày, mật độ collagen cao và tồn tại trong thời gian dài. Vì vậy, việc làm phẳng hoàn toàn có thể khó khăn hơn so với những tổn thương sẹo mới hình thành.

Tùy mức độ, chuyên gia da liễu có thể lựa chọn phương pháp giúp làm mềm mô xơ, giảm độ gồ, cải thiện màu sắc và kiểm soát các triệu chứng ngứa, đau. Một số trường hợp cần phối hợp nhiều liệu pháp để tăng khả năng đáp ứng và hạn chế tái phát.

Đặc biệt, sẹo lồi có đặc tính dễ tái phát ngay cả sau khi can thiệp. Do đó, điều trị không đơn thuần là loại bỏ phần mô sẹo đang nổi trên da mà còn cần có kế hoạch chăm sóc, theo dõi và kiểm soát quá trình hình thành mô xơ kéo dài.

Chuyên gia chia sẻ giải pháp làm mờ sẹo lồi lâu năm hiệu quả và phổ biến hiện nay

Không có một phương pháp duy nhất phù hợp với tất cả trường hợp sẹo lồi. Việc lựa chọn cần căn cứ vào kích thước, vị trí, tuổi sẹo, mức độ phát triển, tiền sử điều trị và cơ địa của từng người. Dưới đây là 5 phương pháp thường được ứng dụng trong kiểm soát và cải thiện sẹo lồi hiện nay.

1. Tiêm corticosteroid nội tổn thương: Giải pháp làm mềm và giảm độ gồ của sẹo

Tiêm corticosteroid trực tiếp vào mô sẹo, thường sử dụng Triamcinolone acetonide, là một trong những phương pháp được ứng dụng phổ biến trong điều trị sẹo lồi. Corticosteroid giúp ức chế hoạt động của nguyên bào sợi, giảm tổng hợp collagen quá mức và hạn chế phản ứng viêm tại vùng sẹo. Nhờ đó, mô sẹo có thể mềm hơn, giảm độ dày, độ gồ và cải thiện cảm giác ngứa, đau.

2. Laser xung màu và laser fractional: Kiểm soát tăng sinh mô xơ, làm mềm sẹo

Các công nghệ laser như laser xung màu (PDL) hoặc laser vi điểm thường được sử dụng nhằm tác động chọn lọc vào hệ thống vi mạch nuôi dưỡng mô sẹo hoặc hỗ trợ tái cấu trúc bề mặt da. Bằng cách giảm lượng máu nuôi và điều hòa hoạt động tế bào tại vùng sẹo, laser góp phần làm giảm sắc tố đỏ, làm dịu cảm giác ngứa và hỗ trợ làm mềm sẹo ở mức độ nhất định.

Trên thực tế, laser ít khi đóng vai trò là biện pháp đơn lẻ cho sẹo lồi lâu năm mà thường được phối hợp cùng tiêm nội sẹo hoặc các sản phẩm thoa/dán hỗ trợ.

3. Áp lạnh (Cryotherapy): Làm tổn thương có kiểm soát mô sẹo

Áp lạnh là phương pháp sử dụng nhiệt độ rất thấp, thường thông qua nitơ lỏng, để phá hủy có kiểm soát một phần mô sẹo bất thường. Khi mô sẹo được làm lạnh, các tế bào và cấu trúc mạch máu bên trong có thể bị tổn thương, từ đó giúp giảm thể tích và độ gồ của sẹo. Phương pháp này thường được cân nhắc với những sẹo lồi có kích thước nhỏ hoặc phối hợp cùng tiêm corticosteroid nhằm cải thiện kết quả.

4. Phẫu thuật cắt bỏ: Can thiệp chuyên sâu cho sẹo lồi phức tạp

Đối với những trường hợp sẹo lồi lớn, phát triển lâu năm, gây đau, ngứa hoặc ảnh hưởng đến vận động, bác sĩ có thể cân nhắc các phương pháp can thiệp chuyên sâu. Bác sĩ tiến hành loại bỏ mô sẹo bằng thủ thuật ngoại khoa. Phương pháp này có thể giảm khối lượng sẹo lớn.

5. Gel silicone kết hợp miếng dán silicone y tế: Giải pháp chăm sóc sẹo không xâm lấn tại nhà

Silicone y tế là vật liệu được ứng dụng rộng rãi trong chăm sóc sẹo. Cơ chế được cho là liên quan đến việc tạo hàng rào bán thấm trên bề mặt da, hạn chế mất nước và duy trì độ ẩm tại vùng mô sẹo. Môi trường này có thể góp phần điều hòa hoạt động của nguyên bào sợi, hỗ trợ cải thiện độ mềm, độ dày và màu sắc của sẹo.

Trong đó, gel silicone có ưu điểm dễ thoa, phù hợp với những vùng sẹo có hình dạng không đồng đều hoặc vị trí khó dán. Ngược lại, miếng dán silicone có khả năng bao phủ liên tục vùng sẹo, duy trì tiếp xúc trong nhiều giờ và thuận tiện với các vùng da tương đối phẳng.

Khi sử dụng đúng cách, hai dạng silicone có thể trở thành giải pháp chăm sóc sẹo không cần tiêm, không phẫu thuật và không cần nghỉ dưỡng sau thủ thuật.

Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách quan rằng, silicone có cơ sở ứng dụng trong chăm sóc và kiểm soát sẹo. Đặc biệt là phòng ngừa sẹo bất thường và hỗ trợ cải thiện sẹo gồ. Riêng với sẹo lồi lâu năm, lớn và xơ cứng, bằng chứng lâm sàng về hiệu quả của silicone y tế vẫn là có. Nhưng để đạt hiệu quả tối ưu thì cần kết hợp với các phương pháp làm xẹp sẹo lồi chuẩn y khoa khác. Vậy nên, các chuyên gia đều khuyên bệnh nhân nên quản lý sẹo lồi từ sớm, ngay sau khi lành thương chính là giai đoạn vàng.

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Rejuvaskin: Giải pháp giúp làm mờ sẹo lồi không cần xâm lấn đến từ Mỹ với gần 40 năm phát triển

Trong số các sản phẩm chăm sóc sẹo ứng dụng silicone y tế, Rejuvaskin là thương hiệu đến từ Mỹ với lịch sử phát triển từ năm 1988. Thương hiệu tập trung vào các giải pháp chăm sóc sẹo, phục hồi và cải thiện vẻ ngoài của làn da. Trong đó, bộ đôi gel silicone Rejuvasil và miếng dán silicone Scar FX Silicone Sheeting được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc vùng sẹo sẹo lồi, kể cả lâu năm. Gel tạo lớp màng silicone bảo vệ trên bề mặt da, trong khi miếng dán giúp bao phủ và duy trì tiếp xúc với vùng sẹo trong thời gian dài.

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Rejuvasil Silicone Gel với 97% silicone y tế: Giúp ngăn ngừa hình thành sẹo mới và làm mờ sẹo lồi, sẹo phì đại

Với những vết sẹo nằm ở vị trí cong, nhỏ hoặc khó cố định miếng dán; Rejuvasil Silicone Gel là lựa chọn hoàn hảo. Sản phẩm có thành phần là 97% silicone y tế (cyclomethicone và dimethicone crosspolymer). Khi thoa lên da, gel tạo thành lớp màng mỏng, giúp hạn chế thất thoát độ ẩm và duy trì môi trường thuận lợi cho quá trình cải thiện mô sẹo.

Công thức còn có tetrahexyldecyl ascorbate - một dẫn xuất vitamin C tan trong dầu, squalane và dầu Emu. Những thành phần này hỗ trợ chăm sóc bề mặt da, duy trì độ ẩm và cải thiện vẻ ngoài của vùng sẹo thâm dần đều màu với vùng da xung quanh.

Rejuvasil là kết cấu gel trong suốt nên dễ thoa, khô nhanh, không cần băng kín sau khi sử dụng. Sản phẩm phù hợp để chăm sóc các vùng sẹo có bề mặt không đồng đều hoặc những vị trí thường xuyên vận động. Người dùng có thể thoa một lớp mỏng lên vùng da sẹo và chú ý không massage hay thoa lại. Cần để gel khô hoàn toàn trước khi mặc quần áo hoặc tiếp xúc với các sản phẩm khác.

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Rejuvaskin Scar FX Silicone Sheeting 100% silicone y tế: Bảo vệ và giúp làm mờ sẹo lồi lâu năm vào ban đêm

Nếu Rejuvasil phù hợp với những vùng sẹo khó dán, Scar FX Silicone Sheeting lại là lựa chọn đáng cân nhắc cho các vùng sẹo có diện tích tương đối rộng hoặc bề mặt thuận lợi để cố định miếng dán. Với bảng thành phần 100% silicone y tế, có đặc tính mềm dẻo, ôm sát vùng da và có nhiều kích thước để lựa chọn theo hình dạng vết sẹo.

Khi tiếp xúc với da, miếng dán tạo môi trường che phủ, hỗ trợ duy trì độ ẩm và hạn chế sự mất nước tại vùng sẹo. Việc duy trì tiếp xúc trong nhiều giờ mỗi ngày giúp quá trình chăm sóc diễn ra liên tục, không phụ thuộc vào việc phải thoa gel nhiều lần.

Một ưu điểm đáng chú ý là Scar FX Silicone Sheeting có thể vệ sinh và tái sử dụng từ 30 - 45 lần. Điều này giúp người dùng chủ động hơn trong quá trình chăm sóc kéo dài, thay vì phải liên tục mua mới sau mỗi lần sử dụng.

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Kết hợp Rejuvasil và Scar FX Silicone Sheeting: Tăng tính chủ động trong liệu trình giúp làm mờ sẹo lồi lâu năm ngay tại nhà

Thay vì chỉ sử dụng một dạng silicone, việc kết hợp gel và miếng dán tác động trực tiếp 24/24 giúp đạt hiệu quả làm mờ sẹo lồi nhanh chóng và giúp người dùng linh hoạt hơn trong quá trình chăm sóc.

Sử dụng gel Rejuvasil vào ban ngày hoặc những khoảng thời gian không thuận tiện để dán, giúp duy trì lớp màng silicone trên vùng sẹo. Scar FX Silicone Sheeting có thể được sử dụng vào những khoảng thời gian phù hợp, chẳng hạn buổi tối hoặc khi nghỉ ngơi, nhằm duy trì sự bao phủ lâu hơn.

Lưu ý, không nên bôi gel rồi dán miếng silicone chồng lên ngay khi gel chưa khô. Điều này có thể khiến miếng dán khó bám, đồng thời làm tăng nguy cơ kích ứng do môi trường quá bí. Cần sử dụng hai sản phẩm theo các khoảng thời gian riêng biệt, vệ sinh và làm khô vùng da trước mỗi lần dán.

Đặc biệt, không sử dụng silicone trên vết thương hở, vùng da đang nhiễm trùng hoặc chưa biểu mô hóa hoàn toàn. Nếu xuất hiện đỏ rát, ngứa tăng hoặc nổi mẩn, nên ngừng sử dụng và tham khảo ý kiến chuyên môn.

Sẹo lồi lâu năm không phải là tình trạng có thể cải thiện chỉ sau vài ngày. Tuy nhiên, việc lựa chọn đúng phương pháp và duy trì chăm sóc đều đặn có thể giúp vùng sẹo thay đổi theo hướng tích cực. Với những người ưu tiên giải pháp không xâm lấn, bộ đôi Rejuvasil Silicone Gel và Scar FX Silicone Sheeting là lựa chọn hoàn hảo nhờ kết hợp hai dạng silicone y tế tiện dụng, phù hợp với nhiều vị trí sẹo khác nhau.