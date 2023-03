Liệu trình skincare ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả cho chị em ngoài tuổi 30

Quy trình skincare sau tuổi 30 có gì khác biệt và cần chú ý hay không? Hãy tham khảo ngay dưới đây để luôn có làn da khỏe đẹp, tràn đầy sức sống mỗi ngày dù đã qua tuổi 30.

Liệu trình chăm sóc da ngăn ngừa lão hóa sau tuổi 30 ai cũng cần biết

Tẩy trang và sữa rửa mặt

Làm sạch da là bước không thể thiếu trong bất cứ chu trình chăm sóc làn da nào và dù ở độ tuổi nào. Khi bước qua tuổi 30, làn da cũng cần được làm sạch là bước tiên quyết để có làn da khỏe đẹp, ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Buổi sáng, chị em cần làm sạch làn da với sữa rửa mặt phù hợp. Buổi tối, bắt đầu bước làm sạch kem chống nắng, lớp trang điểm bằng dầu hay nước tẩy trang. Sau đó, chị em tiếp tục dùng sữa rửa mặt để làn da được làm sạch sâu bụi bẩn, chất nhờn. Bước này không chỉ giúp làm sạch mà còn tạo sự thông thoáng cho làn da dễ dàng hấp thu các dưỡng chất từ bước chăm sóc da kế tiếp.

Làm sạch sâu là bước chăm sóc da không thể thiếu trong chu trình skincare

Tẩy tế bào chết hóa học

Tẩy tế bào chết là bước skincare tiếp theo mà chị em cần chú ý. Vậy nên tẩy tế bào chết vật lý hay hóa học? Theo các chuyên gia da liễu, tẩy tế bào chết vật lý dễ thực hiện nhưng cũng có thể gây tổn thương đến làn da khi chà xát quá mạnh tay hay lạm dụng quá nhiều. Vậy nên, họ khuyên nên dùng tẩy tế bào chết hóa học với các hoạt chất như Acid Lactic, Salicylic Acid, Glycolic Acid, Retinol hay các enzyme (AHA và BHA). Chúng có tác dụng làm mềm liên kết tế bào bào và thúc đẩy sự bong ra bên ngoài.

Serum vitamin C vào buổi sáng

Serum vitamin C là dạng sản phẩm có dẫn xuất từ vitamin C với tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, làm sáng da và chống lại các dấu hiệu lão hóa. Khi các bạn chọn đúng loại serum vitamin C phù hợp sẽ thấy hiệu quả rõ rệt thay đổi trên làn da.

Một trong những sản phẩm serum vitamin C đang được tin tưởng lựa chọn nhiều nhất hiện nay chính là tinh chất làm sáng, phục hồi và giảm nếp nhăn Image MD Restoring Power-C Serum đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Image Skincare.

Với chiết xuất 20% vitamin C đậm đặc kết hợp cùng phức hợp chất chống ô xy hóa 0,5% Axit Ferulic và vitamin E; Image MD Restoring Power-C Serum tăng cường khả năng chống lại sự phát triển của gốc tự do ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa hiệu quả. Bên cạnh đó, MD Restoring Power-C Serum còn chứa HA và môi trường lactobacillus cho làn da luôn ẩm mịn, tươi mới hơn mỗi ngày.

Đặc biệt, dù nồng độ vitamin C trong Image MD Restoring Power-C Serum khá cao nhưng với dẫn xuất ổn định và bền vững hơn nên không bị ô xy hóa, không gây kích ứng, an toàn với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Không quên dùng kem chống nắng

Bạn có biết, tia UV trong ánh nắng mặt trời gây tác động xấu đến lớp hạ bì khiến collagen bị phá hủy gây lão hóa, nám sạm. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh trong các thiết bị điện tử như màn hình vi tính, điện thoại… cũng gây lão hóa da sớm. Vậy nên, làn da cần được bảo vệ bằng kem chống nắng phù hợp có khả năng chống lại tia UV, HEV…

Hãy sử dụng kem chống nắng kem chống nắng Image MD SPF 50 Restoring Daily Defense Moisturizer mỗi ngày trước khi ra ngoài từ 15-30 phút. Nhớ dặm lại sau 2 - 3 giờ để làn da được bảo vệ tối ưu luôn tươi trẻ, sáng mịn.

Retinol vào buổi tối

Retinol là hoạt chất vàng giúp chống lão hóa da tốt nhất hiện nay. Bởi chúng có khả năng kích thích sản sinh collagen, elastin cho làn da luôn tươi trẻ và ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn. Nhưng chú ý khi bạn chọn các sản phẩm chứa Retinol với nồng độ phù hợp, tránh tình trạng kích ứng gây mẩn đỏ hay bong tróc.

Nhưng với "siêu phẩm" của hãng Dược mỹ phẩm Image Skincare nổi tiếng với nồng độ retinol cao 1,75%, các bạn vẫn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng; không gây kích ứng kể cả với làn da nhạy cảm. Nhờ ứng dụng công nghệ Retinol không bong tróc nên giải phóng từ từ các dưỡng chất vào bên trong và phát huy tác dụng làm trẻ hóa làn da.

Kem dưỡng ẩm là bước sau cùng

Dưỡng ẩm là bước chăm sóc da vô cùng quan trọng với tác dụng khóa dưỡng chất khỏi thoát ra bên ngoài và chống lại các dấu hiệu lão hóa, nhất là với những làn da sau khi sử dụng Retinol sẽ làm giảm tình trạng kích ứng tới mức tối thiểu.

Vậy hãy trải nghiệm ngay kem siêu dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer không chứa paraben, dầu khoáng, hương liệu tổng hợp hay hóa chất độc hại. Trong đó, Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer nổi bật với các thành phần L- ascorbic acid (vitamin C ổn định), vitamin E, Hyaluronic Acid (HA), chiết xuất hạt nho… giúp làn da luôn ẩm mịn, căng bóng khỏe mạnh chống lại sự hình thành các dấu hiệu lão hóa.

Với liệu trình skincare ở trên, chị em phụ nữ tuổi 30+ sẽ sớm có được làn da căng bóng ngậm nước và tươi trẻ dài lâu. Muốn đạt được hiệu quả như mong muốn, chị em cần kiên trì thực hiện các bước chăm sóc đúng cách da tuổi 30+ đúng cách mỗi ngày.