'Lightyear' lép vế doanh thu phòng vé so với 'Jurassic World: Dominion'

Khán giả xem Lightyear phần lớn là gia đình đã giảm sút kể từ khi bùng phát dịch Covid-19. Doanh thu bán vé thật đáng thất vọng đối với một thương hiệu nổi tiếng như Pixar, cha đẻ của The Incredibles, Finding Nemo, Up... Điều đặc biệt khó khăn là Lightyear tiêu tốn đến 200 triệu USD để sản xuất và hàng chục triệu USD nữa dành cho quảng cáo.

Khởi chiếu vào cuối tuần qua, bộ phim do Disney phát hành dự kiến ​​sẽ thu về ít nhất 70 triệu USD nhưng mục tiêu này bị cản trở bởi sự cạnh tranh khốc liệt từ bom tấn Jurassic World: Dominion của Universal và Top Gun: Maverick của Paramount. Lightyear hạ cánh ở vị trí thứ hai, trở thành một trong những bộ phim hiếm hoi của Pixar không giành lấy vị trí đầu bảng tại phòng vé nội địa.

Đáng chú ý, Lightyear là bộ phim của Pixar đầu tiên chiếu trên màn ảnh rộng trong hơn hai năm kể từ khi Onward ra rạp vào tháng 3.2020. Trong thời đại dịch, ba bộ phim Pixar: Soul, Luca và Turning Red bỏ qua các rạp chiếu để phát trực tiếp trên Disney+, khiến một số nhà phân tích phòng vé đặt câu hỏi liệu người tiêu dùng đã quen việc xem phim Pixar ở nhà hay chưa. Lightyear đạt điểm A- trên CinemaScore cho thấy khán giả rất thích bộ phim.

Ngay cả khi sụt giảm tới 60% doanh thu phòng vé, Jurassic World: Dominion vẫn giành được ngôi vương phòng vé một tuần nữa. Phần tiếp theo về khủng long thời tiền sử thu thêm 58,6 triệu USD từ 4.697 rạp chiếu phim trong tuần thứ hai công chiếu ở Bắc Mỹ, nâng tổng doanh thu nội địa lên 259 triệu USD. Doanh thu toàn cầu của phim đạt 622 triệu USD.





Ở vị trí thứ ba, Top Gun: Maverick của ngôi sao Tom Cruise tiếp tục bay cao với con số 44 triệu USD từ 4.035 rạp chiếu ở Bắc Mỹ. Doanh thu phòng vé đó chỉ giảm ít ỏi 15% so với lần công chiếu tuần trước đó, đáng kể là phim đã chiếu ở rạp được một tháng. Trước đó, chỉ có bom tấn Avatar đạt 50 triệu USD trong tuần thứ tư ra mắt. Đến nay, phần tiếp theo của Top Gun năm 1986 đã thu về 466 triệu USD ở Mỹ và Canada, 885 triệu USD trên toàn cầu, biến bộ phim trở thành bom tấn lớn nhất trong sự nghiệp kéo dài nhiều thập kỷ của Tom Cruise.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness của Disney giữ vị trí thứ 4 với 4,2 triệu USD. Phần tiếp theo của truyện tranh Marvel tính đến nay thu về con số ấn tượng: 405,1 triệu USD tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên, phần tiếp theo của Doctor Strange không còn là bộ phim đạt doanh thu cao nhất trong năm tại Mỹ. Danh hiệu đó giờ đã thuộc về Top Gun: Maverick.

David A.Gross, người điều hành công ty tư vấn điện ảnh Franchise Entertainment Research cho biết: “Lightyear là phần mở đầu nhẹ nhàng cho phần ngoại truyện của một trong những loạt phim hoạt hình thành công nhất mọi thời đại. Toy Story có hai tập cuối thu về một tỉ USD trên toàn thế giới. Nhưng giống như tất cả các phần ngoại truyện, câu chuyện của Lightyear giờ thu hẹp hơn so với Toy Story”.