Phim hoạt hình 'Lightyear' soán ngôi phim khủng long tại phòng vé Bắc Mỹ

Báo cáo số liệu từ trang Box Office Mojo cho thấy trong ngày 17.6 (giờ Mỹ), tác phẩm Lightyear của đạo diễn Angus MacLane đạt doanh thu 20,7 triệu USD, đứng đầu bảng xếp hạng phim ăn khách theo ngày. Phim ra rạp từ ngày 17.6, được kỳ vọng thu về số tiền phòng vé mở màn trong khoảng từ 70 triệu USD đến 85 triệu USD tại Bắc Mỹ.

Nhờ ngày lễ kép là Father’s Day (Ngày của cha) và Juneteenth (ngày kỷ niệm chế độ nô lệ tại Mỹ được xóa bỏ), phim Lightyear được tạo "bàn đạp" để "đánh bật" phim khủng long Jurassic World: Dominion (Colin Trevorrow chỉ đạo) tại cùng thị trường, giành vị trí đầu bảng. Phim Jurassic World: Dominion thu về 15,7 triệu USD trong cùng ngày, xếp thứ 2. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng các ngày cuối tuần vừa rồi, phim đứng nhất với số tiền 145,1 triệu USD.

Tác phẩm Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski chỉ đạo) xếp thứ 3 trong danh sách với số tiền 10,9 triệu USD. Còn phim siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sam Raimi chỉ đạo) thì giảm sâu sức hút khi chỉ thu về 1,1 triệu USD, xếp thứ 4. Tác phẩm đang tiến sát đến mốc 1 tỉ USD doanh thu toàn cầu.





Phim Lightyear được giới quan sát phòng vé dự đoán có tăng mạnh doanh thu trong ngày thứ hai tới tại Mỹ, khi ngày lễ Juneteenth bắt đầu. Thế nhưng tác phẩm khủng long Jurassic World 3 có thể sẽ tiếp tục "xưng vương" phòng vé khi lượng khán giả đến rạp đông, và được dự đoán trong 4 ngày chiếu (bao gồm cuối tuần), số tiền vé có thể đạt 66 triệu USD.

Tác phẩm mới nhất của xưởng hoạt hình Pixar được xem là sự tái xuất màn ảnh rộng của studio sau dịch, nhất là khi nhiều tác phẩm hoạt hình trước đó của hãng được chiếu trên Disney+ khi việc xuất xưởng không mấy thuận lợi. Trong phim, tài tử Chris Evans lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear, nguồn cảm hứng để các nhà làm phim sáng tạo nên món đồ chơi cùng tên trong series phim Câu chuyện đồ chơi (Toy Story).