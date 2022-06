Netflix biến ‘Squid game’ thành show truyền hình thực tế với giải thưởng 4,56 triệu USD

Theo The Hollywood Reporter, Netflix đang có kế hoạch ra mắt show truyền hình thực tế dựa theo bộ phim bom tấn Squid game với tựa đề Squid game: The challenge. Theo Netflix, đây sẽ là sê-ri thi đấu thực tế hoành tráng nhất với phần thưởng tiền mặt lớn nhất trong lịch sử các chương trình truyền hình thực tế từ trước đến nay.

Brandon Riegg - phó chủ tịch sê-ri phim tài liệu không kịch bản của Netflix cho biết: “Squid game của đạo diễn Hwang Dong Hyuk đã làm điên đảo thế giới với câu chuyện hấp dẫn và hình ảnh mang tính biểu tượng. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của anh ấy khi chúng tôi biến thế giới hư cấu thành hiện thực trong chương trình cạnh tranh lần này”.

Ông nói thêm: “Người hâm mộ bộ phim truyền hình Squid game đang tham gia một cuộc hành trình hấp dẫn và không thể đoán trước. 456 thí sinh trong thế giới thực của chúng tôi sẽ dẫn dắt sê-ri cạnh tranh lớn chưa từng có, đầy căng thẳng và gay cấn, với giải thưởng tiền mặt giá trị nhất từ trước đến nay”.

Nhà sản xuất cũng đang trong quá trình casting 456 người (nói tiếng Anh) từ khắp nơi trên thế giới tham gia chương trình này. Người dự thi sẽ trải qua một loạt trò chơi lấy cảm hứng từ bộ phim Squid game, cộng thêm các trò chơi mới bổ sung. Tất cả đều nhằm mục đích kiểm tra khả năng lên chiến lược, liên minh và tính cách của họ khi những người xung quanh bị loại. Squid game: The challenge được quay tại Anh, dự kiến sẽ phát hành 10 tập, do Studio Lambert hợp tác sản xuất cùng The Garden.





Thông báo này được đưa ra sau khi Netflix chính thức xác nhận sẽ sản xuất mùa 2 cho Squid game. Mùa đầu tiên của bộ phim sống còn Hàn Quốc này được phát hành vào tháng 9.2021 và giữ kỷ lục là bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại của Netflix với hơn 1,65 tỉ giờ xem trong vòng 28 ngày đầu tiên.

Mặt khác, ý tưởng tạo ra một phiên bản thực tế của Squid game cũng không phải là điều quá mới mẻ. Bởi lẽ, sau sự thành công vang dội của tác phẩm, hàng loạt các chương trình “ăn theo” nội dung phim đã ra đời. Tháng 11.2021, ngôi sao YouTube MrBeast từng tổ chức một cuộc thi không chính thức về Squid game và nhanh chóng thu về hơn 250 triệu lượt xem. Đoạn video dài 25 phút của MrBeast cũng nhận được lời khen ngợi từ đạo diễn phim.

Trước thông tin này, nhiều khán giả tỏ ra hứng thú và mong muốn được tham gia trải nghiệm Squid game: The challenge. Tuy vậy, chương trình của Netflix cũng thu về không ít ý kiến trái chiều. Dân mạng cho rằng ngay từ khi Squid game phát hành, đã có rất nhiều tranh cãi nổi lên về vấn đề phân biệt giai cấp và sự bất bình đẳng trong xã hội. Đồng thời, mọi người cũng thắc mắc liệu mục đích chính của đội ngũ khi sản xuất chương trình này là gì.

Họ bàn luận: “Chẳng phải bộ phim vốn chỉ trích cách người giàu dùng tiền của mình để khiến người nghèo tranh giành nhau và làm trò tiêu khiển cho mình hay sao? Thật châm biếm”, “Các cổ đông lớn của Netflix sẽ xem trực tiếp trận đấu này”, “Họ có nghiêm túc không? Toàn bộ phim đã lên án sự bất bình đẳng về kinh tế xã hội và thực tế khắc nghiệt của những người có thu nhập thấp. Điều này hoàn toàn mâu thuẫn với mọi thứ họ đưa ra”, “Nếu không có hình phạt nghiêm khắc, nó sẽ không thú vị”, “Netflix đang bòn rút tiền từ Squid game nhiều nhất có thể”, “Khi MrBeast làm điều này, tất cả mọi người đều phát điên lên vì nó đã đi ngược lại thông điệp đạo đức của phim”...