Thành công của 'Squid Game' và mộng 'Tây tiến' của sao Hàn

Thành công này của nam nghệ sĩ 77 tuổi ở mảng phim truyền hình khiến báo Hàn Korea Herald trong cùng ngày phải điểm lại những trường hợp mà sao Hàn đã và đang chuẩn bị "Tây tiến" thị trường phim hải ngoại trong thời gian tới. Tại giải Quả cầu vàng 2022 vừa qua, phim truyền hình Squid Game (phát trực tuyến trên Netflix từ tháng 9.2021) nhận tổng cộng 3 đề cử quan trọng, thắng một giải là giải của nam diễn viên O Yeong Su.

Trong series Trò chơi con mực của đạo diễn Hwang Dong Hyuk, O Yeong Su đóng vai người chơi 001 trong tổng số 456 người tham gia các trò chơi nguy hiểm để giành số tiền thưởng lên đến 39 triệu USD. Người thắng tiếp tục được vào vòng trong, người thua phải trả giá bằng mạng sống và người chơi 001 tuy tuổi gần đất xa trời nhưng cũng vào được những vòng gần cuối. Phim ngoài O Yeong Su còn quy tụ dàn diễn viên như Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Wi Ha Joon... Phim Squid Game được khán giả phương Tây khen ngợi nhiệt liệt, nhận mức chấm 94% trên Rotten Tomatoes.

Trước thành công của Squid Game, đạo diễn Bong Joon Ho chỉ đạo phim Parasite từng mang về nhà tượng vàng Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất tại mùa giải năm 2020, và gần đây là Youn Yuh Jung (74 tuổi) trở thành nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại mùa giải 2021 khi đóng trong phim Minari.

Sau các nhà làm phim, nghệ sĩ trên, những diễn viên nào sẽ nối tiếp giấc mơ "Tây tiến" của nền giải trí xứ kim chi tại thị trường hải ngoại, mà cụ thể ở đây là thị trường phương Tây? Hiện tại, hàng loạt dự án phim ảnh có sự góp mặt của các ngôi sao Hàn đã được thành hình.

Về phía hãng Netflix, nữ diễn viên Lee Jung Eun (đóng trong phim Parasite) sẽ góp mặt trong series lấy đề tài chốn pháp đình là Juvenile Justice phát vào tháng này. Đây là series Hàn Quốc, lấy bối cảnh tại xứ kim chi. Các diễn viên như Kim Yun Jin, Jeon Jong Seo thì góp mặt trong series lấy đề tài đạo chích Money Heist vốn làm lại từ bản của Tây Ban Nha, dự kiến phát sóng trong năm nay. Nam diễn viên kỳ cựu của Hàn là Hwang Jung Min thì đóng trong series Suriname (chưa rõ ngày chiếu).





Theo South China Morning Post, sau 24 năm "mai danh ẩn tích" khỏi màn ảnh nhỏ, nam diễn viên Choi Min Sik tái xuất trong series chính kịch Casino (tên gọi khác là King of Savvy) phát trên Disney+ (chưa rõ thời gian công chiếu). Ông xuất hiện lần gần nhất trên màn ảnh nhỏ là từ năm 1997 trong phim Love and Separation, từ đó đến nay, ông "biệt tăm" và chỉ xuất hiện trong phim điện ảnh. King of Savvy là series Hàn Quốc đầu tiên phát trên Disney+, được đầu tư kinh phí 22,6 triệu USD, là một trong những dự án phim ảnh cho thấy rõ hướng đi khai phá tiềm năng thị trường phim châu Á của nền tảng này.

Trở lại với nữ diễn viên Youn Yuh Jung, bà sẽ góp mặt trong series phim Pachinko dự kiến phát trên nền tảng Apple TV+ trong năm nay. Phim được chuyển thể từ quyển tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, nhà báo Min Jin Lee, lấy đề tài lịch sử.

Những dự án trên đang chờ để ra mắt khán giả. Còn những dự án khác cũng đang tiếp tục "lăn bánh" như series tiếp theo Trò chơi con mực hay D.P. Nhà làm phim Hwang Dong Hyuk đã lên tiếng xác nhận rằng anh đang bàn bạc với phía Netflix để tiếp tục giải quyết những điều còn bỏ ngỏ trong mùa đầu tiên của Trò chơi con mực, theo Korea Times tháng 12.2021. Còn trang Hancinema cho biết vào tháng 9.2021, nam diễn viên Jung Hae In đóng chính trong series lấy đề tài quân sự Hàn là D.P. (tên đầy đủ là Deserter Pursuit) xác nhận mùa 2 của phim đang được viết kịch bản. "Tôi muốn đọc kịch bản sớm nhất có thể" - anh nói.

Bên cạnh mảng truyền hình, ở mảng điện ảnh, nam diễn viên Park Seo Joon sẽ xuất hiện trong dự án The Marvels của đạo diễn Nia DaCosta, dự kiến ra rạp ngày 17.2.2023. Hiện vai của anh chưa được công bố cụ thể. The Marvels là phần tiếp theo của bom tấn Captain Marvel (2019, tổng doanh thu toàn cầu trên 1,12 tỉ USD, theo Box Office Mojo).

Thành công của series Squid Game năm nay, theo như nhận định, tiếp tục góp phần hiện thực hóa con đường chinh phục khán giả phương Tây của nghệ sĩ Hàn trong thời gian tới.