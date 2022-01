Những tài tử Hàn triển vọng năm 2022

Những tài tử Hàn Quốc trong danh sách dưới đây năm vừa qua có người gây tiếng vang nhờ góp mặt trong "bom tấn" điện ảnh lẫn truyền hình. Họ đều là những tên tuổi quen thuộc, được kỳ vọng sẽ cống hiến thêm nhiều vai diễn xuất sắc trong năm 2022.

Yoo Ah In

Trang Korean Bingle nhận định năm vừa qua là năm bận rộn của nam diễn viên Yoo Ah In khi anh góp mặt trong những tác phẩm đình đám. 2 tác phẩm giúp tên tuổi của anh được chú ý nhiều là phim điện ảnh Voice of Silence (2020) và phim truyền hình Hellbound (chiếu năm 2021). Với vai diễn trong Voice of Silence, anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 41 và giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 57. Các dự án dự kiến ra mắt của anh năm 2022 bao gồm The Match, High Five và Seoul Vibe.

Kim Woo Bin

Sau thời gian dài chữa ung thư, nửa đầu năm nay, nam nghệ sĩ Kim Woo Bin sẽ tái xuất màn ảnh nhỏ xứ kim chi qua dự án Our Blues phát trên tvN. Năm 2021 là một năm yên ắng trong sự nghiệp của nam diễn viên vì anh tích cực luyện tập, hồi phục sau quãng thời gian chữa trị.

Jung Hae In

Tên tuổi của nam diễn viên Jung Hae In gây chú ý qua loạt phim trực tuyến D.P. phát từ tháng 8.2021. Cũng trong năm vừa rồi, anh góp mặt trong loạt phim truyền hình Snowdrop. Nam nghệ sĩ được kỳ vọng sẽ có những bứt phá tiếp theo cho mùa 2 của series D.P.





Song Joong Ki

Trong năm 2021, bộ phim truyền hình đình đám Vincenzo của nhà đài tvN đã phá vỡ hàng loạt kỷ lục về số lượng xem trên màn ảnh nhỏ và sau đó được Netflix phát trực tuyến toàn cầu, góp phần giúp cho tên tuổi của nam diễn viên Song Joong Ki "nổi như cồn". Phim trực tuyến Space Sweepers phát trong năm rồi cũng giúp cho anh nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Nghệ thuật và Điện ảnh Chunsa. Trong năm nay, anh tiếp tục góp mặt trong loạt phim truyền hình The Youngest Son of a Conglomerate phát trên đài JTBC.

Song Kang Ko

Đã 2 năm trôi qua kể từ tác phẩm Parasite của đạo diễn Bong Joon Ho có tài tử Song Kang Ho đóng chính ra mắt khán giả. Năm 2022, nam nghệ sĩ tái xuất màn bạc xứ kim chi qua tác phẩm Emergency Declaration của nhà làm phim Han Jae Rim. Phim đã chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2021.