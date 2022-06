'Top Gun: Maverick' là phim có doanh thu toàn cầu cao nhất của Tom Cruise

Phim Top Gun: Maverick do Joseph Kosinski chỉ đạo vừa thu về tổng doanh thu toàn cầu là 806,3 triệu USD, theo Box Office Mojo. Phim ra rạp được 21 ngày, hiện tổng doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ là 422,1 triệu USD và doanh thu quốc tế là 384,2 triệu USD.

Theo The Hollywood Reporter, số tiền trên 800 triệu USD giúp cho phim Top Gun: Maverick trở thành tác phẩm có doanh thu toàn cầu cao nhất trong sự nghiệp của tài tử 59 tuổi. Tác phẩm "đánh bại" bom tấn Mission: Impossible - Fallout (2018, 791 triệu USD toàn cầu), một thương hiệu đình đám khác của nam nghệ sĩ, để trở thành cột mốc trong sự nghiệp của anh.

Phim Top Gun: Maverick là tác phẩm có doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ cao nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise. Vị trí này trước đó do tác phẩm War of the Worlds (243,3 triệu USD) nắm giữ. Nhiều nguồn thạo tin cho biết, phần tiếp theo của Top Gun đang trên đường chinh phục số tiền gần nhất là 900 triệu USD toàn cầu và trong tương lai xa hơn là 1 tỉ USD.





Nguồn tin trên nhấn mạnh sở dĩ phim chưa chạm mốc 1 tỉ USD toàn cầu vì không được phát hành tại Nga và Trung Quốc. Tại các thị trường khác, phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Trên Rotten Tomatoes, phim nhận mức chấm 97%, đạt chứng nhận "tươi". Trên CinemaScore, phim được chấm A+.

Là phần tiếp theo của Top Gun (phát hành năm 1986, Tony Scott chỉ đạo), phim Top Gun: Maverick tiếp tục kể câu chuyện 36 năm sau của chàng phi công Maverick do Tom Cruise đóng. Trong phim, anh nhận nhiệm vụ đào tạo một nhóm phi công lái máy bay tiêm kích. Phần phim đầu tiên mà nam nghệ sĩ đóng có doanh thu tốt tại phòng vé là 357,2 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo.