'Top Gun: Maverick' và 'My Blue Summer': 2 'ngựa chiến' không đối thủ tại phòng vé

Ở 2 thị trường lớn là Bắc Mỹ và Trung Quốc, 2 phim Top Gun: Maverick và My Blue Summer trở thành 2 "ngựa chiến" không có tác phẩm nào "địch" nổi tại phòng vé khi cùng đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu theo tuần.

Top Gun: Maverick đứng top đầu ở tuần thứ 2

Ở tuần thứ 2 xuất xưởng, phim Top Gun: Maverick do Joseph Kosinski chỉ đạo, tài tử Tom Cruise đóng chính cho thấy mức sụt giảm sức hút vô cùng thấp. Trong 3 ngày cuối tuần qua, phim thu về 86 triệu USD phòng vé tại Bắc Mỹ, tổng doanh thu toàn cầu là trên 549 triệu USD, một con số rất ấn tượng khi phim đã chiếu được 10 ngày.

Hiện Top Gun 2 đang nắm giữ số tiền 291,6 triệu USD tại Bắc Mỹ, trở thành phim ăn khách nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise tại thị trường này (vượt qua phim The War of the Worlds có anh đóng năm 2005 với doanh thu 243,3 triệu USD). Cũng trong cuối tuần vừa qua, phim thu về 81,7 triệu USD ở thị trường quốc tế, tổng doanh thu là 257 triệu USD.

Số tiền 86 triệu USD giúp cho Top Gun 2 đứng nhất bảng xếp hạng doanh thu theo tuần, đứng thứ 2 là phim siêu anh hùng Doctor Strange in the Multiverse of Madness (Sam Raimi chỉ đạo) với 9,3 triệu USD, đứng thứ 3 là The Bob's Burgers Movie (Loren Bouchard và Bernard Derriman chỉ đạo) với số tiền 4,5 triệu USD, đứng thứ 4 là phim hoạt hình The Bad Guys (Pierre Perifel làm đạo diễn) với doanh thu 3,3 triệu USD...





Phim Doctor Strange in the Multiverse of Madness, với đóng góp 9,3 triệu USD trong tuần vừa qua, đã chạm mốc 909 triệu USD toàn cầu, khoảng cách chạm mốc 1 tỉ USD doanh thu là không còn xa.

"Ngôi vương" của Top Gun 2 được giới quan sát phòng vé dự đoán dễ dàng bị lung lay khi tuần tới, bom tấn khủng long Jurassic World: Dominion (Colin Trevorrow chỉ đạo) sẽ "đổ bộ" các rạp chiếu Bắc Mỹ từ ngày 10.6. Phần thứ 3 trong series Jurassic World hứa hẹn là phim ăn khách khi 2 phần phim trước tổng doanh thu toàn cầu đều trên 1 tỉ USD.

My Blue Summer: Phim "xưng vương" phòng vé Trung Quốc

Nhìn qua thị trường lớn khác là Trung Quốc, hiện đang "xưng vương" tại nơi này là phim My Blue Summer (chiếu ngày 2.6) của đạo diễn Trang Địch Sa. Cuối tuần qua, phim thu về 48,2 triệu nhân dân tệ (7,2 triệu USD). Theo số liệu Artisan Gateway công bố, từ thứ sáu đến chủ nhật tuần rồi, thị trường Trung Quốc đạt 26,7 triệu USD doanh thu, nhiều gấp đôi so với tuần trước đó là 11,5 triệu USD.

Trong khi ở nhiều thị trường phim ảnh, tình hình phòng vé đã khởi sắc trở lại, tuy nhiên ở Trung Quốc, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều thành phố lớn như Thượng Hải hay Bắc Kinh phải chật vật thích ứng với tình hình mới. Thượng Hải được phép mở cửa từ ngày 1.6 nhưng theo nguồn tin từ Variety, rạp chiếu không nằm trong sự ưu tiên đó. Còn ở Bắc Kinh, việc mở cửa rạp chiếu cũng từ tốn, tức chỉ mở cửa ở những khu vực nhất định. Hòa cùng Thượng Hải và Bắc Kinh là Thâm Quyến. Nhìn chung, các phim nước ngoài nhập khẩu vào đại lục để chiếu xếp sau phim "cây nhà lá vườn". Ví dụ như The Bad Guys thu về 41,9 triệu nhân dân tệ (6,3 triệu USD) cuối tuần qua, đứng thứ 2 trong danh sách phim hút khách theo tuần hay Doraemon: Nobita’s Little Star Wars 2021 thu về 24,7 triệu nhân dân tệ (3,7 triệu USD), đứng thứ 3.