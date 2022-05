Tom Cruise cùng dàn sao 'Top Gun: Maverick' lái máy bay thật để đóng phim

Tác phẩm mới nhất trong sự nghiệp của Tom Cruise là Top Gun: Maverick (Joseph Kosinski chỉ đạo) đang thu hút sự chú ý của khán giả lẫn giới quan sát phòng vé. Sau 36 năm kể từ tác phẩm đầu tiên, Tom Cruise vẫn phong độ và tỏa sáng trong phim. Song nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu những nghệ sĩ có lái máy bay thật? Câu trả lời là có.

Nguồn thạo tin cho biết, trên phim trường, Tom Cruise không chỉ không cần diễn viên đóng thế trong những cảnh nhào lộn trên không mà anh còn muốn bạn diễn là Monica Barbaro, Glen Powell và Miles Teller học cách lái máy bay.

Nam diễn viên, điều phối viên trên không là anh Kevin LaRosa Jr. đã trở thành người điều phối, hướng dẫn cách bay cho những nghệ sĩ trên trường quay trong một khóa học từ "vỡ lòng" đến nâng cao. Anh Kevin LaRosa Jr. có kinh nghiệm dạn dày trong hàng trăm dự án phim ảnh, thường là phi công, điều phối viên trong các phim Hollywood như Godzilla (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Ant-Man and the Wasp (2018)...

Theo chia sẻ của Kevin LaRosa Jr., nghệ sĩ phải học những quy tắc cơ bản khi ngồi vào buồng lái. Anh nói trên Variety: "Chúng tôi bắt đầu với loại máy bay Cessna 172 (loại khá nhỏ) và dạy cho họ (chỉ diễn viên) những quy tắc cơ bản của việc bay. Điều này cho phép họ hình dung được như thế nào là cất cánh, hạ cánh, hướng mắt và nơi đặt tay".





Chương trình rèn luyện nâng dần độ khó để nghệ sĩ làm quen với áp lực buồng lái. Loại máy bay được luyện tập sau đó là Extra 300, rồi đến máy bay huấn luyện L-39 Albatross, loại cao cấp F/A-18. Loại máy bay được sử dụng trong phim là F/A-18.

Phim Top Gun: Maverick có nội dung nối tiếp phần phim Top Gun ra mắt năm 1986 (Tony Scott chỉ đạo, tổng doanh thu 357 triệu USD toàn cầu), kể tiếp câu chuyện của chàng phi công Maverick do tài tử Tom Cruise hóa thân. Trong phim, Maverick có nhiệm vụ huấn luyện một đội phi công tinh nhuệ làm quen với máy bay tiêm kích F/A-18 để thực hiện nhiệm vụ. Phim nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, trên Rotten Tomatoes, nhận mức chấm 96% (đạt chứng nhận "tươi").

Ra rạp Bắc Mỹ từ ngày 27.5 tại 4.735 rạp, Top Gun: Maverick trở thành phim có doanh thu mở màn cao nhất tại Bắc Mỹ trong sự nghiệp kéo dài 4 thập niên của Tom Cruise, đồng thời là phim đầu tiên của tài tử vượt 100 triệu USD tiền vé trong tuần đầu.