Tiết lộ những pha ghi hình trên máy bay 'cục đỉnh' trong bom tấn ‘Top Gun: Maverick’

Bên cạnh ngôi sao Tom Cruise và dàn diễn viên tài năng trong bom tấn Top Gun: Maverick, người góp công không nhỏ cho dự án phải kể tới đạo diễn Joseph Kosinski cùng nhà sản xuất của cả hai phần phim Top Gun là Jerry Bruckheimer.

Quay phim ở độ cao hơn 11.000 mét trong 14 giờ chỉ chọn ra 1 phút tư liệu để sử dụng

“Cái gì mà chúng ta có thể ghi hình thực tế, sẽ tiến hành ghi hình thực tế”, một trong những điều đầu tiên mà Kosinski nói với Tom Cruise khi ông cùng nhà sản xuất Jerry Bruckheimer tới gặp nam tài tử thảo luận về dự án. Đây chính là điều kiện đảm bảo bộ phim sẽ được ghi hình một cách chân thực.

Đó không chỉ là tiêu chí hàng đầu mà Tom Cruise đặt ra cho những bộ phim của mình khi anh tự mình thực hiện các cảnh quay nguy hiểm mà còn là vì Joseph Kosinski cảm thấy rằng công nghệ ở thời điểm hiện tại khiến cho việc ghi hình ngay cả trên các máy bay phản lực là điều hoàn toàn khả thi. Điều này đưa Top Gun: Maverick tiến xa hơn Top Gun ra rạp năm 1986 về kỹ thuật quay khi phần phim đầu không thể thực hiện được các cảnh quay thật trên máy bay.

Top Gun: Maverick là một tác phẩm điện ảnh được thực hiện theo phong cách truyền thống nhưng có sự hỗ trợ của các thiết bị làm phim tối tân cùng công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Ê-kíp đã quay những cảnh ngoạn mục cùng các diễn viên trên khoang của chiếc tiêm kích thật F/A-18 của Hải quân Mỹ. Hầu hết diễn viên đều phải chịu lực gia tốc ở mức 7G, khiến họ có thể bị bất tỉnh. Trong tình trạng nguy hiểm đó, các diễn viên dưới sự dẫn dắt của Tom Cruise vẫn hoàn thành tốt phần việc của mình. Khối lượng công việc hậu cần chuẩn bị cho những cảnh quay như vậy thực sự rất lớn.

Độ cao cao nhất trong các cảnh quay có những lúc đạt tới hơn 11.000 mét. Để điều phối tất cả những phân cảnh diễn ra trên không, theo Kosinski “cũng giống như việc chơi trên một bàn cờ vua 3 chiều ở tốc độ hơn 1.000 km/giờ”. Với đạo diễn Joseph Kosinski, việc ghi hình Top Gun: Maverick ở cao độ 11.000 m là lần “lên đỉnh” thật sự trong sự nghiệp tính tới thời điểm này. Đoàn làm phim đã quay trong suốt 14 giờ chỉ để thu được 1 phút tư liệu có thể sử dụng được. Đạo diễn cho biết: “Đó là một cuộc chạy đua marathon đủ bài bản để có thể hoàn thành một cảnh quay. Nhưng nó thực sự giúp tạo ra một hình ảnh mà không hiệu ứng nào có thể làm được vì phản ánh chân thực những tác động từ môi trường bên ngoài lên cơ thể của các diễn viên. Đó là thứ mà bạn không thể giả vờ. Người xem cảm nhận được tính chân thực của cảnh quay, vì thế, mọi nỗ lực bỏ ra đều xứng đáng”.

Có những cảnh quay mà cho đến khi kết thúc, đạo diễn vẫn ngỡ như là mơ. Một trong số đó là thời điểm thực hiện cảnh xuất hiện trong trailer, khi đại úy Maverick (Tom Cruise) lái chiếc môtô đuổi theo tiêm kích F/A-18 trên đường băng - một khoảnh khắc rất “Top Gun”.

Joseph Kosinski chia sẻ: “Lúc đó tôi đang ngồi trên chiếc xe quay phim chạy ở tốc độ cao, trên tay tôi đang cầm một bộ đàm của hải quân, được kết nối trực tiếp với phi công của chiếc F/A-18. Tôi đã tự nói với bản thân: ‘Ồ, đây chính là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời mình’. Chúng tôi đã ghi hình khoảng 40 lần để có được những hình ảnh sẽ xuất hiện trong phim. Một quá trình quay phim vừa giàu thử thách lại vừa tràn ngập niềm vui”.





Những chiếc máy quay đưa khán giả bước vào buồng lái tiêm kích cùng các diễn viên

Nhà quay phim Claudio Miranda và đạo diễn Joseph Kosinski buộc phải tìm ra cách thức để ghi hình cho bộ phim này, vì dù chiêu mộ được một dàn diễn viên và nhà làm phim tài ba, nhưng nếu họ không lựa chọn được phương án quay phim phù hợp, điều đó sẽ làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người.Do đó, đạo diễn Joseph Kosinski đã bàn bạc với hãng Sony để phát triển một loại máy quay mới với kích thước nhỏ gọn đủ để đưa lên buồng lái nhưng vẫn có thể tạo ra những hình ảnh có chất lượng IMAX.

Đoàn làm phim không chỉ trang bị 1 mà tận 6 máy quay trong buồng lái máy bay tiêm kích. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quân Mỹ và bộ phận kỹ thuật của họ để đảm bảo rằng mọi thứ đều được tiến hành một cách an toàn. Các máy quay phải được đặt ở vị trí không làm ảnh hưởng tới quá trình cất cánh của máy bay, đồng thời phải có khả năng hoạt động ở tốc độ 1.000 km/giờ, lực G đạt mức 8G ở độ cao khoảng 11.000 m. Tất cả đều là những điều kiện làm việc rất khắc nghiệt, đến mức nhà sản xuất Jerry Bruckheimer cũng phải cảm thán: “Dù được hỗ trợ bởi những phi công lão luyện nhưng đó vẫn là những việc cực kỳ nguy hiểm”.

Và chính những nỗ lực này mà đoàn làm phim tự tin tuyên bố rằng với sự hỗ trợ của hệ thống camera và công nghệ làm phim hiện đại, Top Gun: Maverick làm được những điều mà các nhà làm phim đã không thể làm được ở thời điểm năm 1986. “Hệ thống 6 máy quay mà chúng tôi sử dụng sẽ tạo nên một bộ phim với những hình ảnh độc đáo, sống động hơn, mang lại cho người xem cảm giác như thể họ đang được ngồi trong buồng lái tiêm kích cùng với các phi công”, Claudio Miranda nhận định.

Đạo diễn Joseph Kosinski trình làng phim đầu tay Tron: Legacy, mang về 400 triệu USD doanh thu phòng vé cùng giải thưởng Oscar hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc, giải Grammy cho phần nhạc phim do Daft Punk phụ trách. Tiếp nối thành công này, ông dẫn dắt phim khoa học - viễn tưởng Oblivion cho hãng Universal. Với sự góp mặt của hai ngôi Tom Cruise và Morgan Freeman, phim đã thu về 288 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Tác phẩm thứ 3 trong sự nghiệp của Kosinski là phim hành động - chính kịch được giới phê bình đánh giá rất cao Only the Brave. Trong phim có sự góp mặt của các diễn viên Josh Brolin, Miles Teller, Jennifer Connelly và Jeff Bridges.

Jerry Bruckheimer là nhà sản xuất điện ảnh và truyền hình thành công nhất mọi thời đại. Tên tuổi ông gắn liền với hàng loạt phim bom tấn như Pirates of the Caribbean, National Treasure, Bad Boys, Black Hawk Down, Pearl Harbor, Armageddon, The Rock, Top Gun… Trong 40 năm hoạt động điện ảnh, tổng doanh thu phòng vé các bộ phim Bruckheimer sản xuất đã vượt ngưỡng 20 tỉ USD. Những dự án đó đã mang về cho ông 43 đề cử Oscar, 6 giải thưởng Oscar, 8 đề cử Grammy, 5 giải thưởng Grammy, 23 đề cử Quả Cầu Vàng, 4 giải Quả Cầu Vàng, 145 đề cử Emmy, 23 giải thưởng Emmy… cùng một số giải thưởng MTV Award, trong đó bao gồm 1 giải cho Phim xuất sắc nhất thập kỷ (Beverly Hills Cop).

Top Gun: Maverick đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Bắc Mỹ. Phim thu về 321,4 triệu USD trên toàn cầu từ khi ra rạp hôm 27.5.