Top phim hoạt hình hứa hẹn 'gây sốt' toàn cầu trong năm 2022

Danh sách dưới đây bao gồm những dự án hoạt hình chiếu rạp đến chiếu trên nền tảng trực tuyến, phim chuyển thể và phim có kịch bản gốc... trải dài trong năm 2022.

Pinocchio

Trong khi Disney+ đang làm mới bộ phim kinh điển Pinocchio (1940) thành bản người đóng, do Robert Zemeckis chỉ đạo, để chiếu trực tuyến (trong năm 2022) thì phía nền tảng Netflix cũng gây chú ý khi mời được đạo diễn Guillermo del Toro về sáng tạo phim hoạt hình cậu bé người gỗ nhưng với phong cách hoạt hình tĩnh vật (stop-motion).

Phiên bản Pinocchio của Guillermo del Toro lấy bối cảnh năm 1930 ở Ý, hứa hẹn tăm tối và nhiều tình tiết gây sốc hơn câu chuyện gốc mà nhà văn Carlo Collodi sáng tạo trong thập niên 1880. Phim dự kiến chiếu trong năm nay.

The Bad Guys

Bộ phim hài kịch tội phạm The Bad Guys của đạo diễn Pierre Perifel hứa hẹn mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả. Phim kể về một nhóm tội phạm muốn hoàn lương. Do xưởng hoạt hình DreamWorks Animation sản xuất, phim The Bad Guys được trông đợi nhiều vì DreamWorks Animation là studio từng tạo nên loạt tác phẩm hoạt hình có nhiều tiếng vang như series The Croods, series How to Train Your Dragon, series Kung Fu Panda... Phim The Bad Guys dự kiến chiếu ngày 22.4.2022 tại thị trường Bắc Mỹ.

Mario

Bộ phim Mario (chưa rõ tiêu đề chính thức) có Chris Pratt lồng tiếng cho nhân vật chính, do Aaron Horvath và Michael Jelenic chỉ đạo hứa hẹn là "luồng gió mới" đối với dòng phim chuyển thể từ trò chơi điện tử. Phim được chuyển thể từ trò chơi điện tử cùng tên của hãng Nintendo, kể về anh chàng Mario vượt bao trở ngại để cứu công chúa. Phim dự kiến ra rạp ngày 21.12.2022 tại thị trường Bắc Mỹ.

Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One)





Một trong những tác phẩm hoạt hình với phong cách độc đáo là Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) do Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, và Justin K. Thompson chỉ đạo sẽ ra mắt khán giả vào ngày 7.10.2022. Vừa qua, phim cũng đã giới thiệu đến khán giả teaser đầu tiên, cho thấy sau phần phim đầu là Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018), Người Nhện Miles Morales tiếp tục cuộc hành trình xuyên qua các chiều không gian khác trong vũ trụ.

Turning Red

Bộ phim Turning Red của nhà làm phim Domee Shi kể về cô bé Mei có khả năng biến thành gấu đỏ khổng lồ khi không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Nữ đạo diễn Domee Shi từng đoạt giải Oscar nhờ phim ngắn Bao. Phim dự kiến ra rạp ngày 11.3.2022.

Lightyear

Với những khán giả yêu mến series phim hoạt hình Câu chuyện đồ chơi, hẳn phim Lightyear của đạo diễn Angus MacLane đáng để thưởng thức khi tác phẩm làm về nguồn gốc của nhân vật Buzz Lightyear, người đã tạo cảm hứng cho sự ra đời của món đồ chơi cùng tên trong loạt phim trên. Tài tử Chris Evans lồng tiếng cho nhân vật Buzz Lightyear. Phim dự kiến ra rạp ngày 17.6.2022.

DC League of Super-Pets

Khán giả mê phim siêu anh hùng cũng khó lòng bỏ lỡ bộ phim hoạt hình DC League of Super-Pets của đạo diễn Jared Stern, dự kiến chiếu ngày 20.5.2022. Phim được chuyển thể dựa trên truyện tranh DC Comics, kể về nhóm thú cưng có siêu sức mạnh mang tên Legion of Super-Pets. Tài tử Dwayne Johnson lồng tiếng cho siêu khuyển Krypto, chú chó của Superman. Mỗi thành viên trong nhóm Legion of Super-Pets đều có sức mạnh riêng biệt.